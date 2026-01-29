MODO con VEA y Disco: $25.000 de reintegro este viernes, sábado y domingo

Regresa el reintegro en supermercados VEA y Disco de $25.000 con MODO los viernes, sábados y domingos. La promo estará vigente este fin de semana -y hasta el 28 de febrero- y permite un ahorro del 20% mensual. Además están adheridas numerosas entidades bancarias (ver más abajo).
Pagando con MODO en las sucursales de VEA y Disco, los clientes pueden acceder al reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales. Es decir: no es válido para compras online (ver más abajo).
Cómo funciona el reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco
La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en las sucursales físicas de supermercados VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. El QR debe ser solicitado al cajero.
¿Cuánto dinero hay que gastar para obtener los $25.000 de reintegro?
La compra mínima requerida en esta promoción es de $100.000. Solamente se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. La promo no aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.
El reintegro se acredita en la cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la transacción, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.
MODO con VEA y Disco: bancos y billeteras adheridas
- Banco Bancor
- Banco BBVA
- Banco Ciudad
- Banco Columbia
- Banco Comafi
- Banco Credicoop
- Banco del Sol
- Banco Entre Ríos
- Banco Galicia
- Banco ICBC
- Banco Macro
- Banco Nación
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Santa Fe
- Banco Santander (solo con VISA)
- Banco Supervielle
- Billetera BUEPP
- Billetera YOY
Sucursales de supermercados VEA adheridas en Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
El beneficio es por banco y mensual, por lo que se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes. Si un cliente cuenta con dos o más bancos o billeteras adheridas, puede utilizar cada uno para acceder al tope mensual correspondiente.