MODO con VEA y Disco: $25.000 de reintegro este viernes, sábado y domingo

Pagando con MODO en las sucursales de VEA y Disco, los clientes pueden acceder al reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales. Es decir: no es válido para compras online (ver más abajo).

Banco Nación supermercados Una promo imperdible en supermercados este viernes, sábado y domingo en VEA y Disco.

Cómo funciona el reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en las sucursales físicas de supermercados VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. El QR debe ser solicitado al cajero.