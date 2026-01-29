Inicio Sociedad MODO
No hay que dejarla pasar

MODO con VEA y Disco: $25.000 de reintegro este viernes, sábado y domingo

Los supermercados de VEA y Disco reintegran el 20% pagando con MODO en compras presenciales. Aplica viernes, sábado y domingo, con tope de $25.000

Por UNO
MODO tiene una promo espectacular en los supermercados VEA y Disco.

Regresa el reintegro en supermercados VEA y Disco de $25.000 con MODO los viernes, sábados y domingos. La promo estará vigente este fin de semana -y hasta el 28 de febrero- y permite un ahorro del 20% mensual. Además están adheridas numerosas entidades bancarias (ver más abajo).

Pagando con MODO en las sucursales de VEA y Disco, los clientes pueden acceder al reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales. Es decir: no es válido para compras online (ver más abajo).

Una promo imperdible en supermercados este viernes, sábado y domingo en VEA y Disco.

Cómo funciona el reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en las sucursales físicas de supermercados VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. El QR debe ser solicitado al cajero.

¿Cuánto dinero hay que gastar para obtener los $25.000 de reintegro?

La compra mínima requerida en esta promoción es de $100.000. Solamente se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. La promo no aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.

El reintegro se acredita en la cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la transacción, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.

MODO con VEA y Disco: bancos y billeteras adheridas

  • Banco Bancor
  • Banco BBVA
  • Banco Ciudad
  • Banco Columbia
  • Banco Comafi
  • Banco Credicoop
  • Banco del Sol
  • Banco Entre Ríos
  • Banco Galicia
  • Banco ICBC
  • Banco Macro
  • Banco Nación
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco Santa Fe
  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Supervielle
  • Billetera BUEPP
  • Billetera YOY
VEA y Disco. Las compras presenciales con MODO pueden hacerte ahorrar el 20% por mes en tus compras.

Sucursales de supermercados VEA adheridas en Mendoza

  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

El beneficio es por banco y mensual, por lo que se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes. Si un cliente cuenta con dos o más bancos o billeteras adheridas, puede utilizar cada uno para acceder al tope mensual correspondiente.

