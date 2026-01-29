Netflix: el documental conmovedor e inspirador que da voz a una sobreviviente y emociona profundamente

Lejos del morbo, el documental pone el foco en la voz de Elizabeth Smart, quien transforma su experiencia traumática en un poderoso mensaje de resiliencia y conciencia social. Hoy convertida en activista por la seguridad infantil, Smart enfrenta la vergüenza y el silencio para ayudar a que otras personas sobrevivientes se sientan vistas, comprendidas y acompañadas.

La crítica destacó especialmente su enfoque inspirador y conmovedor, subrayando la importancia de su testimonio. Con un tono respetuoso y emocionalmente potente, Secuestros: Elizabeth Smart se suma al catálogo de Netflix como uno de los documentales más relevantes del año.