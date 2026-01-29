Inicio Series y películas Netflix
Netflix: el documental conmovedor e inspirador que da voz a una sobreviviente y emociona profundamente

Es un documental sobre un secuestro ocurrido en 2002. Llegó a Netflix hace poco y arrasa en el catálogo de series y películas basadas en hechos reales

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

Secuestros: Elizabeth Smart es el nuevo documental de crímenes que llegó recientemente a Netflix y ya genera un fuerte impacto entre los espectadores de series y películas basadas en hechos reales. Dirigido por Benedict Sanderson, este film estadounidense de 1 hora y 31 minutos reconstruye uno de los casos de secuestro más conocidos desde una mirada profundamente humana, honesta y necesaria.

Lejos del morbo, el documental pone el foco en la voz de Elizabeth Smart, quien transforma su experiencia traumática en un poderoso mensaje de resiliencia y conciencia social. Hoy convertida en activista por la seguridad infantil, Smart enfrenta la vergüenza y el silencio para ayudar a que otras personas sobrevivientes se sientan vistas, comprendidas y acompañadas.

La crítica destacó especialmente su enfoque inspirador y conmovedor, subrayando la importancia de su testimonio. Con un tono respetuoso y emocionalmente potente, Secuestros: Elizabeth Smart se suma al catálogo de Netflix como uno de los documentales más relevantes del año.

Netflix: de qué trata la película Secuestros: Elizabeth Smart

Este documental de Netflix relata el desgarrador secuestro de Elizabeth Smart a los 14 años de su casa en Utah a través de sus propias palabras y de material hasta ahora inédito.

Mientras tanto, la sinopsis oficial versa: “Desde su secuestro a los 14 años, Elizabeth Smart no dejó de luchar por sobrevivir y su familia nunca perdió la esperanza de encontrarla con vida. Esta es su historia”.

Netflix: tráiler de Secuestros: Elizabeth Smart

Embed - SECUESTROS: ELIZABETH SMART | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 21 Enero/26 - NETFLIX

Quiénes aparecen en el documental Secuestros: Elizabeth Smart

  • Elizabeth Smart
  • Steevan Glover Detective
  • John Stableforth como Brian David Mitchell
  • Brian David Mitchell
  • Wanda Barzee
  • Soledad O’Brien
  • Katie Couric
Dónde ver la película Secuestros: Elizabeth Smart

  • Latinoamérica: la película Secuestros: Elizabeth Smart se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Secuestros: Elizabeth Smart se puede ver en Netflix.
  • España: la película Secuestros: Elizabeth Smart se puede ver en Netflix.

