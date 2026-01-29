Gallardo respaldó a Paulo Díaz en River y la reacción de los hinchas fue contundente

Tras el triunfo ante Gimnasia, Marcelo Gallardo se refirió públicamente al tema y despejó dudas. “Claramente hablo con él todos los días. Tuvo la posibilidad de salir, pero encontramos que las ofertas no eran suficientes porque lo consideramos un jugador muy importante, de jerarquía”, explicó el entrenador.

En X, los hinchas de River se expresaron con opiniones de todo tipo sobre la continuidad del chileno Paulo Díaz.

"Qué bárbaro González Pirez. Jamás en la vida lo voy a pedir para River, PERO... siempre fue mucho más que el burro de Paulo Díaz, que sigue en el club".

"Opinión "piantaseguidores": Paulo Díaz es bastante más que MQ y Rivero...".

"Están diciendo que Paulo díaz puede volver a la titularidad si Gallardo mando a Rivero de lateral. La vida es durísima".

"Silbaron a paulo diaz, a galarza y a castaño. Revivió el carp"

"En el Monumental ovacionaron más veces a PAULO DÍAZ que a Juanfer Quintero. Es lamentable el peor dato de la historia".

"De nada sirve si no se va Paulo Díaz, hay que tacharlo de todos lados".

"Si se va paulo diaz este finde me pongo en pedo".

Gallardo sobre Paulo Díaz: "Va a ser considerado y le toca arrancar de atrás"

El entrenador también destacó la respuesta del futbolista durante la pretemporada y confirmó que seguirá siendo tenido en cuenta: “Vimos su respuesta, la hizo bien y hablamos que si se quedaba lo iba a considerar. Va a ser considerado y le toca arrancar de atrás. Él aceptó con gusto y dijo ‘vamos para adelante’. Es un jugador importante más”.

De cara a este arranque de 2026, Gallardo eligió iniciar el año con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como dupla central titular, mientras que Paulo Díaz aparece como una de las principales alternativas junto a Ulises Giménez y Juan Carlos Portillo. Además, en las próximas semanas se sumará Germán Pezzella, lo que refuerza la competencia interna en una zona clave del equipo.