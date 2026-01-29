Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Cuándo juegan Los Pumas 7s en el Seven de Singapur por el Circuito Mundial y dónde verlo

Los Pumas 7s ya tienen días y horarios para la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se jugará en Singapur.

Por UNO
Toto Mare en la foto de los capitanes.

Toto Mare en la foto de los capitanes.

Los Pumas 7s ya tienen días y horarios para la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se jugará en Singapur el 31 de enero y 1 de febrero.

El equipo argentino integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, mientras que en el A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.

55063961665_318f028f03_k
Marcos Moneta es el hombre try de Los Pumas 7s.

Marcos Moneta es el hombre try de Los Pumas 7s.

El estreno será en la madrugada del sábado 31 ya que los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutarán frente a Australia a las 01:10 (hora argentina). Luego volverán a la cancha a las 04:36 para enfrentar a Nueva Zelanda y cerrarán la fase de grupos ante Francia desde las 08:02 del mismo día. Todos los partidos se verán por Fox Sports y Disney Plus.

Así, Los Pumas 7s afrontarán una jornada intensa y de madrugada para el público argentino, con tres compromisos consecutivos que definirán su posición final en el grupo y el camino a seguir durante la jornada del domingo. El rendimiento en estos encuentros será clave para acceder a la pelea por las medallas.

55063793768_5b4336f8b8_k
Santino Zangara es uno de los cordobeses del plantel argentino.

Santino Zangara es uno de los cordobeses del plantel argentino.

Si finalizan entre los dos primeros del Grupo B y clasifican a las semifinales por el Oro, el equipo argentino volverá a jugar en la madrugada del domingo, a las 03:52 o a las 4:14 (horario argentino). En cambio, si terminan terceros o cuartos, disputarán las semifinales por el quinto puesto a la 01:44 o a las 02:06.

El Seven de Singapur es una parada clave dentro del Circuito Mundial, tanto por la jerarquía de los rivales como por la oportunidad de seguir sumando puntos importantes en la tabla general.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 31 de enero y 1° de febrero: Seven de Singapur
  • 7 y 8 de febrero: Seven de Perth
  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Sudáfrica 32
  • Fiji 32
  • Nueva Zelanda 32
  • Francia 28
  • Australia 26
  • Argentina 24
  • Gran Bretaña 18
  • España 16

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas