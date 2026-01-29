Cuándo juegan Los Pumas 7s en el Seven de Singapur por el Circuito Mundial y dónde verlo

Así, Los Pumas 7s afrontarán una jornada intensa y de madrugada para el público argentino, con tres compromisos consecutivos que definirán su posición final en el grupo y el camino a seguir durante la jornada del domingo. El rendimiento en estos encuentros será clave para acceder a la pelea por las medallas.

55063793768_5b4336f8b8_k Santino Zangara es uno de los cordobeses del plantel argentino.

Si finalizan entre los dos primeros del Grupo B y clasifican a las semifinales por el Oro, el equipo argentino volverá a jugar en la madrugada del domingo, a las 03:52 o a las 4:14 (horario argentino). En cambio, si terminan terceros o cuartos, disputarán las semifinales por el quinto puesto a la 01:44 o a las 02:06.

El Seven de Singapur es una parada clave dentro del Circuito Mundial, tanto por la jerarquía de los rivales como por la oportunidad de seguir sumando puntos importantes en la tabla general.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

31 de enero y 1° de febrero: Seven de Singapur

7 y 8 de febrero: Seven de Perth

7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26