Cuándo juegan Los Pumas 7s en el Seven de Singapur por el Circuito Mundial y dónde verlo

Los Pumas 7s ya tienen días y horarios para la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se jugará en Singapur el 31 de enero y 1 de febrero.
Los Pumas 7s ya tienen días y horarios para la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se jugará en Singapur.
Los Pumas 7s ya tienen días y horarios para la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se jugará en Singapur el 31 de enero y 1 de febrero.
El equipo argentino integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, mientras que en el A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.
El estreno será en la madrugada del sábado 31 ya que los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutarán frente a Australia a las 01:10 (hora argentina). Luego volverán a la cancha a las 04:36 para enfrentar a Nueva Zelanda y cerrarán la fase de grupos ante Francia desde las 08:02 del mismo día. Todos los partidos se verán por Fox Sports y Disney Plus.
Así, Los Pumas 7s afrontarán una jornada intensa y de madrugada para el público argentino, con tres compromisos consecutivos que definirán su posición final en el grupo y el camino a seguir durante la jornada del domingo. El rendimiento en estos encuentros será clave para acceder a la pelea por las medallas.
Si finalizan entre los dos primeros del Grupo B y clasifican a las semifinales por el Oro, el equipo argentino volverá a jugar en la madrugada del domingo, a las 03:52 o a las 4:14 (horario argentino). En cambio, si terminan terceros o cuartos, disputarán las semifinales por el quinto puesto a la 01:44 o a las 02:06.
El Seven de Singapur es una parada clave dentro del Circuito Mundial, tanto por la jerarquía de los rivales como por la oportunidad de seguir sumando puntos importantes en la tabla general.
Fase regular
SVNS World Championship