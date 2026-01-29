Inicio Sociedad lluvias
Lluvia sin fin en Mendoza: llegan precipitaciones todos los días

Estos días de la semana se esperan fuertes lluvias en la provincia de Mendoza. Sigue leyendo para conocer todoso los detalles

Luciana Biondo Torres
Evitá salir durante un alerta vigente.
Fuertes lluvias llegaron a la provincia de Mendoza a lo largo de estas semanas. El prestigioso sitio de meteorología MeteoRed compartió cómo estará el pronóstico en la provincia a lo largo de la semana. A continuación te contaremos cómo estará el tiempo en los próximos días y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Lluvias en la provincia de Mendoza

A lo largo de esta semana se esperan fuertes lluvias en la provincia de Mendoza. Según el pronóstico de MeteoRed para hoy jueves 29 de enero de espera una máxima de 36 °C y una mínima 22 °C. Además hay una 90% de probabilidades de precipitaciones para el día de hoy con ráfagas de hasta 27 km/h.

Estas son los d&iacute;as que habr&aacute; fuertes lluvias.

Para mañana viernes 30 de enero la temperatura máxima alcanzará los 32°C y una mínima de 21 °C con un 80% de probabilidades de precipitaciones y vientos de hasta 50 km/h.

Este pronóstico se mantiene a lo largo del fin de semana con temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados. Las probabilidades de precipitaciones son entre los 90% y 70% con vientos de hasta 28 km/h.

El lunes habrá un descanso de las lluvias pero se retoman a lo largo del martes y miercoles de la próxima semana.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

Tom&aacute; las medidas necesarias para cuidarte.

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

