Lluvia sin fin en Mendoza: llegan precipitaciones todos los días

Lluvias en la provincia de Mendoza

A lo largo de esta semana se esperan fuertes lluvias en la provincia de Mendoza. Según el pronóstico de MeteoRed para hoy jueves 29 de enero de espera una máxima de 36 °C y una mínima 22 °C. Además hay una 90% de probabilidades de precipitaciones para el día de hoy con ráfagas de hasta 27 km/h.

tiempo en mendoza lluvia Estas son los días que habrá fuertes lluvias.

Para mañana viernes 30 de enero la temperatura máxima alcanzará los 32°C y una mínima de 21 °C con un 80% de probabilidades de precipitaciones y vientos de hasta 50 km/h.