Lluvia sin fin en Mendoza: llegan precipitaciones todos los días

Fuertes lluvias llegaron a la provincia de Mendoza a lo largo de estas semanas. El prestigioso sitio de meteorología MeteoRed compartió cómo estará el pronóstico en la provincia a lo largo de la semana. A continuación te contaremos cómo estará el tiempo en los próximos días y las medidas que debes tomar para cuidarte.
Lluvias en la provincia de Mendoza
A lo largo de esta semana se esperan fuertes lluvias en la provincia de Mendoza. Según el pronóstico de MeteoRed para hoy jueves 29 de enero de espera una máxima de 36 °C y una mínima 22 °C. Además hay una 90% de probabilidades de precipitaciones para el día de hoy con ráfagas de hasta 27 km/h.
Para mañana viernes 30 de enero la temperatura máxima alcanzará los 32°C y una mínima de 21 °C con un 80% de probabilidades de precipitaciones y vientos de hasta 50 km/h.
Este pronóstico se mantiene a lo largo del fin de semana con temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados. Las probabilidades de precipitaciones son entre los 90% y 70% con vientos de hasta 28 km/h.
El lunes habrá un descanso de las lluvias pero se retoman a lo largo del martes y miercoles de la próxima semana.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.