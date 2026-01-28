Alerta por la Oscilación Madden Julian activa: qué es este fenómeno y cómo nos afecta

Alternancia de Clima : La OMJ tiene dos fases: una activa (húmeda) que genera tormentas intensas y una fase inhibida (seca).

Fase activa en Argentina

Según el Servicio Meteorológico Nacional compartió un informe sobre la llegada de la Oscilación Madden Julian (OSM) en Argentina. Informó que actualmente se encuentra activa en el país.

La oscilación consiste en un pulso de nubes, lluvia, vientos y presión que se mueve lentamente por los trópicos. Cuando la fase húmeda pasa por la región del Pacífico ecuatorial cercana a Sudamérica, los efectos se sienten en el Cono Sur en cuestión de días.

En resumen, es un motor de variabilidad climática clave para el agro y el clima diario en Argentina que puede intensificar o mitigar la sequía/humedad predominante.