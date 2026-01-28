Temperaturas peligrosas: alerta por calor extremo en estas provincias

Alerta por temperaturas elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas elevadas a lo largo de este miércoles 28 de enero. Las provincias afectadas son Buenos Aires, Corrientes, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

mapa_temp_extremas (19) Estas son las provincias en alerta por temperaturas altas.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.