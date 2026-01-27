Inicio Sociedad Alerta
Viento y tormentas: alerta amarilla en gran parte del país

Estas son las provincias que se encuentran en alerta por la llegada de fuertes tormentas y vientos este martes 27 de enero

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evitá salir duante un alerta.

Fuertes tormentas llegaron a lo largo de la semana en muchas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes tormentas y vientos a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta amarilla por vientos y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

mapa_alertas - 2026-01-27T075457.845
Estas son las provincias en alerta por fuertes tormentas y vientos.

Las provincias en alerta amarilla por fuertes vientos son Santa Cruz y Tierra deL Fuego. El área será afectada por vientos del sector norte que rotaran posteriormente al sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas.

Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cuidados frente al viento

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

