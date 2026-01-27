En 4 días las lluvias en Mendoza superaron la mitad del promedio histórico de enero

Los resultados de las fuertes lluvias que afectaron a Mendoza en los últimos días de enero, se pueden medir en datos concretos. Así, según el informe del Sistema de Medición Pluviométrica de Mendoza -SIPLUM- entre el 23 y el 26 de enero se registraron tormentas intensas en zonas del Gran Mendoza.
Así lo confirmó Santiago Ruiz Freites, integrante del SIPLUM. El especialista indicó que este informe se basa en los datos que arrojan las estaciones de medición que posee el sistema, la mayoría ubicadas en el Gran Mendoza, pero también en zonas productivas del Este.
Qué dice el informe oficial sobre las últimas lluvias
Tal y como lo mostró el mapa de lluvias acumuladas, en estaciones como la 6ª Zona de Riego (cercanas al Río Mendoza), en la estación ubicada en Boulogne Sur Mer y la 3ª Zona de Riego se midieron entre 16 y 18,5 mm de lluvia, mientras que en otros puntos como La Quebrada, el Instituto Nacional del Agua -ubicado en la sede del Conicet en el Parque General San Martín- y Divisadero Largo -El Challao, Las Heras- los registros oscilaron entre 8mm y 12 mm. Son valores elevados si se tiene en cuenta que el promedio histórico de lluvias para todo el mes de enero en Mendoza es de 33,1 mm.
Esto significa que, en algunos sectores del Gran Mendoza, en solo cuatro días cayó más de la mitad de lo que suele llover durante todo enero. Además, en el informe se especificó que el máximo histórico mensual registrado para este mes fue de 93 mm -suceso ocurrido en 1992-, lo que permite tomar dimensión de la magnitud del fenómeno ocurrido y el impacto que provocan las lluvias cuando se concentran en tan poco tiempo.
Distritos de San Rafael y Uspallata, las zonas más afectadas por las tormentas
Las fuertes tormentas que se extendieron por varios días provocaron estragos en San Rafael, donde barrios como Villa 25 de Mayo, Las Paredes, Cuadro Benegas, Las Cañaditas y Los Coroneles quedaron inundados por la crecida del río Diamante. Las autoridades locales evacuaron familias, y Defensa Civil contabilizó más de un centenar de intervenciones entre árboles caídos, postes derribados y viviendas con agua en su interior.
En Uspallata, las lluvias hicieron crecer y desbordar el arroyo San Alberto, lo que provocó la rotura de defensas aluvionales y el corte de la Ruta Nacional 7 a la altura de la antigua estación de servicio EG3 por varios minutos mientras el agua y los materiales arrastrados invadían la calzada. El fenómeno también dejó barrios inundados y cortes del servicio de agua potable en algunos sectores.
Continúa el alerta por posibles nuevas lluvias y tormentas
Las lluvias intensas no solo provocaron daños en zonas urbanas y rurales, sino que también afectaron la infraestructura vial. En Potrerillos y alrededores de Uspallata, el agua acumulada y el material arrastrado obligaron a cortar rutas provinciales y nacionales.
Además, el territorio sigue bajo alerta meteorológica por posibilidad de nuevas lluvias y caída de granizo, lo que indica que existen probabilidades de que las precipitaciones se mantengan intensas durante las próximas jornadas. Este tipo de advertencias suelen implicar peligro para las actividades al aire libre y recomiendan a la población mantener precaución ante posibles nuevos eventos climáticos adversos.