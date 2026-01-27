En 4 días las lluvias en Mendoza superaron la mitad del promedio histórico de enero

Esto significa que, en algunos sectores del Gran Mendoza, en solo cuatro días cayó más de la mitad de lo que suele llover durante todo enero. Además, en el informe se especificó que el máximo histórico mensual registrado para este mes fue de 93 mm -suceso ocurrido en 1992-, lo que permite tomar dimensión de la magnitud del fenómeno ocurrido y el impacto que provocan las lluvias cuando se concentran en tan poco tiempo.

Uspallata tormenta rutas Por las intensas lluvias, algunos caminos de Uspallata -en Las Heras- debieron ser cortados. Foto: Defensa Civil

Distritos de San Rafael y Uspallata, las zonas más afectadas por las tormentas

Las fuertes tormentas que se extendieron por varios días provocaron estragos en San Rafael, donde barrios como Villa 25 de Mayo, Las Paredes, Cuadro Benegas, Las Cañaditas y Los Coroneles quedaron inundados por la crecida del río Diamante. Las autoridades locales evacuaron familias, y Defensa Civil contabilizó más de un centenar de intervenciones entre árboles caídos, postes derribados y viviendas con agua en su interior.

En Uspallata, las lluvias hicieron crecer y desbordar el arroyo San Alberto, lo que provocó la rotura de defensas aluvionales y el corte de la Ruta Nacional 7 a la altura de la antigua estación de servicio EG3 por varios minutos mientras el agua y los materiales arrastrados invadían la calzada. El fenómeno también dejó barrios inundados y cortes del servicio de agua potable en algunos sectores.

Continúa el alerta por posibles nuevas lluvias y tormentas

Las lluvias intensas no solo provocaron daños en zonas urbanas y rurales, sino que también afectaron la infraestructura vial. En Potrerillos y alrededores de Uspallata, el agua acumulada y el material arrastrado obligaron a cortar rutas provinciales y nacionales.

Además, el territorio sigue bajo alerta meteorológica por posibilidad de nuevas lluvias y caída de granizo, lo que indica que existen probabilidades de que las precipitaciones se mantengan intensas durante las próximas jornadas. Este tipo de advertencias suelen implicar peligro para las actividades al aire libre y recomiendan a la población mantener precaución ante posibles nuevos eventos climáticos adversos.