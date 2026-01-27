Inicio Sociedad lluvias
Vuelve la lluvia a Mendoza: qué día de la semana se esperan precipitaciones

Estos días de la semana se espera que lleguen fuertes lluvias a la provincia de Mendoza, según el pronóstico. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Evitá salir durante las fuertes lluvias.
Pasaron fuertes tormentas por la provincia de Mendoza este fin de semana, pero estas no han terminado. La prestigiosa página de meteorología MeteoRed compartió cómo estará el pronóstico a lo largo de esta semana. A continuación te contaremos todos los detalles del tiempo y que día de la semana se esperan fuertes lluvias en la provincia.

Cuándo vuelven las lluvias a Mendoza

Según el pronóstico de MeteoRed a lo largo de esta semana vuelven las lluvias. Para mañana miércoles 28 de enero se espera un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 34° C y una mínima de 18 °C.

Estos d&iacute;as de la semana se esperan fuertes lluvias en Mendoza.

El jueves 25 de enero se pronostica un 40% de probabilidades de lluvias con una temperatura máxima de 35 °C y una mínima de 22 °C. Al día siguiente, el viernes, las probabilidades de precipitaciones aumentarán a un 90% con máximas de hasta 26 °C.

El sábado se mantienen las mismas condiciones con igual probabilidad de precipitación y para el domingo la lluvia llegará a su fin en la provincia.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

Tom&aacute; las medidas necesarias para cuidarte.

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

