Vuelve la lluvia a Mendoza: qué día de la semana se esperan precipitaciones

Cuándo vuelven las lluvias a Mendoza

Según el pronóstico de MeteoRed a lo largo de esta semana vuelven las lluvias. Para mañana miércoles 28 de enero se espera un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 34° C y una mínima de 18 °C.

tiempo en Mendoza lluvia Estos días de la semana se esperan fuertes lluvias en Mendoza.

El jueves 25 de enero se pronostica un 40% de probabilidades de lluvias con una temperatura máxima de 35 °C y una mínima de 22 °C. Al día siguiente, el viernes, las probabilidades de precipitaciones aumentarán a un 90% con máximas de hasta 26 °C.