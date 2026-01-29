Unión de Santa Fe vs. Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional: día y horario

Inicio Ovación Fútbol Liga Profesional
El Lobo mendocino viajará a Santa Fe para enfrentar al Tatengue por la tercera fecha de la Primera División del fútbol argentino

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gimnasia y Esgrima se prepara para su tercer presentación en la Liga Profesional.

Desde el sábado 31 de enero al martes 3 se febrero la Liga Profesional pondrá en juego la tercera fecha del Torneo Apertura. Gimnasia y Esgrima viene de caer frente San Lorenzo en el Víctor Legrotaglie, con un resultado que dejó cierto sabor amargo porque el Lobo realizó un partido correcto; no obstante, tendrá la oportunidad de mejorar su performance.

Su rival será Unión de Santa Fe, equipo que en 2025 tuvo dos torneos dispares: mientras que en el Torneo Apertura no clasificó a los playoffs, en el Torneo Clausura lideró gran parte del torneo, pero quedó eliminado en octavos de final frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Gimnasia y Esgrima
César Pablo Rigamonti tuvo buenas presentaciones en los dos partidos de la Liga Profesional.

Unión - Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional: día y horario

El calendario de la Liga Profesional se presentó como muy ajustado y vertiginoso ya que en cuanto termina una fecha en la brevedad comienza la otra. Es así que Gimnasia y Esgrima enfrentará a Unión de Santa Fe el próximo lunes 2 de febrero en el Estadio 15 de Abril, con un aforo para 29.000 almas, a partir de las 22, en el marco de la tercera fecha.

Se trata del segundo partido de Gimnasia y Esgrima como visitante ya que en su debut venció a domicilio a Central Córdoba con el gol tempranero a los 5 minutos de Valentino Simoni, quien fue cedido desde Boca Juniors para que sume minutos y experiencia en la Liga Profesional.

El Lobo del Parque llegará más descansado, ya que frente a San Lorenzo jugó el martes (acumulará seis días de descanso), mientras que el Tatengue jugará el jueves por la tarde ante Lanús en La Fortaleza y contará con cuatro días de recuperación, lo que podría resultar provechoso para Gimnasia y Esgrima.

El próximo lunes el Lobo disputará el partido correspondiente a la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar a Unión en la Liga Profesional

Por la mañana Gimnasia y Esgrima presentó en sus redes sociales a Ignacio Damián Sabatini, delantero de 26 años proveniente de Arsenal de Sarandí quien se transformó en el décimo quinto refuerzo.

Paralelamente, el plantel se entrenó en el Víctor Legrotaglie pensando en el partido frente a Unión de Santa Fe donde el Lobo buscará dejar atrás la derrota contra San Lorenzo e intentará volver a sumar de a tres teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de conseguir puntos con el principal objetivo de hacer un buen colchón con la mirada puesta en los promedios.

