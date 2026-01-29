Unión de Santa Fe vs. Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional: día y horario

Se trata del segundo partido de Gimnasia y Esgrima como visitante ya que en su debut venció a domicilio a Central Córdoba con el gol tempranero a los 5 minutos de Valentino Simoni, quien fue cedido desde Boca Juniors para que sume minutos y experiencia en la Liga Profesional.

El Lobo del Parque llegará más descansado, ya que frente a San Lorenzo jugó el martes (acumulará seis días de descanso), mientras que el Tatengue jugará el jueves por la tarde ante Lanús en La Fortaleza y contará con cuatro días de recuperación, lo que podría resultar provechoso para Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima - Entrenamiento en el Parque El próximo lunes el Lobo disputará el partido correspondiente a la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar a Unión en la Liga Profesional

Por la mañana Gimnasia y Esgrima presentó en sus redes sociales a Ignacio Damián Sabatini, delantero de 26 años proveniente de Arsenal de Sarandí quien se transformó en el décimo quinto refuerzo.

Paralelamente, el plantel se entrenó en el Víctor Legrotaglie pensando en el partido frente a Unión de Santa Fe donde el Lobo buscará dejar atrás la derrota contra San Lorenzo e intentará volver a sumar de a tres teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de conseguir puntos con el principal objetivo de hacer un buen colchón con la mirada puesta en los promedios.