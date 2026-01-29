Unión de Santa Fe vs. Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional: día y horario

Su rival será Unión de Santa Fe, equipo que en 2025 tuvo dos torneos dispares: mientras que en el Torneo Apertura no clasificó a los playoffs, en el Torneo Clausura lideró gran parte del torneo, pero quedó eliminado en octavos de final frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Unión - Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional: día y horario
El calendario de la Liga Profesional se presentó como muy ajustado y vertiginoso ya que en cuanto termina una fecha en la brevedad comienza la otra. Es así que Gimnasia y Esgrima enfrentará a Unión de Santa Fe el próximo lunes 2 de febrero en el Estadio 15 de Abril, con un aforo para 29.000 almas, a partir de las 22, en el marco de la tercera fecha.
Se trata del segundo partido de Gimnasia y Esgrima como visitante ya que en su debut venció a domicilio a Central Córdoba con el gol tempranero a los 5 minutos de Valentino Simoni, quien fue cedido desde Boca Juniors para que sume minutos y experiencia en la Liga Profesional.
El Lobo del Parque llegará más descansado, ya que frente a San Lorenzo jugó el martes (acumulará seis días de descanso), mientras que el Tatengue jugará el jueves por la tarde ante Lanús en La Fortaleza y contará con cuatro días de recuperación, lo que podría resultar provechoso para Gimnasia y Esgrima.
Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar a Unión en la Liga Profesional
Paralelamente, el plantel se entrenó en el Víctor Legrotaglie pensando en el partido frente a Unión de Santa Fe donde el Lobo buscará dejar atrás la derrota contra San Lorenzo e intentará volver a sumar de a tres teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de conseguir puntos con el principal objetivo de hacer un buen colchón con la mirada puesta en los promedios.