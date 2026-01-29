Quién es el nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima con el que se ilusiona Ariel Broggi

Luego de la derrota ante San Lorenzo en el Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima abrochó su refuerzo número 15 en este mercado de pases. Con una victoria y una caída en el Torneo Apertura, Ariel Broggi se ilusiona con afrontar de manera competitiva esta temporada en Primera División.
Ignacio Sabatini se puso la camiseta blanquinegra y fue presentado este jueves como nuevo refuerzo deGimnasia y Esgrima. El delantero de 26 años, nacido en Maipú Mendoza, llegó desde Arsenal de Sarandí donde la temporada pasada disputó 27 partidos, marcó 10 goles y brindó 2 asistencias.
Sabatini además tuvo paso por Mitre de Santiago del Estero, Juventud Unida de San Luis y Huracán Las Heras. En el Globito mendocino, el delantero jugó el Federal A en la temporada 2022 y disputó un total de 32 partidos convirtiendo 2 goles.
Gimnasia y Esgrima abrochó su décimo quinto refuerzo
El mercado de pases ha sido auspicioso para el Lobo dado que sumó a quince futbolistas en diversos sectores de la cancha. El mediocampo fue el más beneficiado en cuanto a refuerzos (llegaron cinco volantes) y, en ofensiva, Ignacio Sabatini se sumó a Valentino Simoni, Julián Ceballos y Santiago Rodríguez en cuanto a arribos, para darle más variedad a Ariel Broggi en ataque junto a los de la vieja camada, Nicolás Ferreyra, Nicolás Romano y Brian Andrada.
Ariel Broggi ya ha empleado a varios de los jugadores nuevos en condición de titulares, es el caso de Nicolás Linares, Mortadela Rodríguez, Valentino Simoni, Luciano Paredes, Julián Ceballos, Ezequiel Muñoz y Ulises Sánchez. Blas Armoa, Juan Pablo Álvarez y Juan Franco tuvieron sus apariciones desde el banco de los suplentes en las dos fechas que pasaron del Torneo Apertura.
Esperan su oportunidad Tomás Ortiz (volante mixto), Santiago Roggero (arquero), Esteban Fernández (mediocentro ofensivo) y el propio Ignacio Sabatini.
El próximo compromiso de Gimnasia y Esgrima será el martes 2 de febrero cuando enfrente a Unión, en Santa Fe, por la tercera fecha del Torneo Apertura.