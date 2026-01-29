Quién es el nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima con el que se ilusiona Ariel Broggi

nacho sabatini gimnasia Ignacio Sabatini se sumó a Gimnasia y Esgrima y genera expectativa en el equipo de Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima abrochó su décimo quinto refuerzo

El mercado de pases ha sido auspicioso para el Lobo dado que sumó a quince futbolistas en diversos sectores de la cancha. El mediocampo fue el más beneficiado en cuanto a refuerzos (llegaron cinco volantes) y, en ofensiva, Ignacio Sabatini se sumó a Valentino Simoni, Julián Ceballos y Santiago Rodríguez en cuanto a arribos, para darle más variedad a Ariel Broggi en ataque junto a los de la vieja camada, Nicolás Ferreyra, Nicolás Romano y Brian Andrada.

Ariel Broggi ya ha empleado a varios de los jugadores nuevos en condición de titulares, es el caso de Nicolás Linares, Mortadela Rodríguez, Valentino Simoni, Luciano Paredes, Julián Ceballos, Ezequiel Muñoz y Ulises Sánchez. Blas Armoa, Juan Pablo Álvarez y Juan Franco tuvieron sus apariciones desde el banco de los suplentes en las dos fechas que pasaron del Torneo Apertura.

Esperan su oportunidad Tomás Ortiz (volante mixto), Santiago Roggero (arquero), Esteban Fernández (mediocentro ofensivo) y el propio Ignacio Sabatini.

El próximo compromiso de Gimnasia y Esgrima será el martes 2 de febrero cuando enfrente a Unión, en Santa Fe, por la tercera fecha del Torneo Apertura.