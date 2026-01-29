Lucas Gamba no viene a Deportivo Maipú pero sorprendió con un gesto en su paso por Mendoza

Cerrada su situación profesional, Lucas Gamba fue noticia en Mendoza pero nada que ver tiene con el mercado de pases: el delantero tuvo un gesto solidario con Sport Club Quiroga de San Rafael, club que lo vio nacer y con el que siempre tiene actitudes solidarias desde que despegó su carrera.

gamba Sport Club Quiroga le agradeció a Lucas Gamba por su gesto. Instagram

En esta oportunidad, Lucas Gamba donó 10 pelotas profesionales, algo que también había hecho anteriormente: "Desde nuestro club valoramos enormemente este gesto, que refleja no solo su calidad como deportista, sino también su grandeza como persona. Le deseamos lo mejor en lo que viene", fue el posteo oficial de la institución sureña.