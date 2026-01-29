Lucas Gamba no viene a Deportivo Maipú pero sorprendió con un gesto en su paso por Mendoza

El atacante de 38 años tuvo su primera citación oficial con Barracas Central. Fue en el partido de ayer contra Aldosivi en Mar del Plata, aunque no ingresó y solo quedó en el banco de suplentes. El Guapo igualó 0 a 0 en el Minella y sigue sin poder sumar en el Torneo Apertura tras su derrota contra River Plate.
La carrera de Lucas Gamba
El delantero mendocino sigue con su extensa trayectoria que incluye Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú, Unión de Santa Fe, Rosario Central, Huracán de Parque Patricios, Central Córdoba, Liga de Quito de Ecuador y su actual presente en Barracas Central, donde firmó por una temporada.