Primera División

Lucas Gamba no viene a Deportivo Maipú pero sorprendió con un gesto en su paso por Mendoza

El sueño de tener a Lucas Gamba en Deportivo Maipú no podrá ser para este semestre pero el delantero fue noticia en San Rafael

Por UNO
Lucas Gamba no se olvida de sus orígenes.

Deportivo Maipú tuvo el sueño de tenerlo de regreso pero no podrá ser, al menos para el inminente mercado de pases. Lucas Gamba coqueteó con la vuelta al Cruzado, donde dejó un buen paso, pero Barracas Central ya es su nuevo hogar futbolístico para la próxima temporada.

Cerrada su situación profesional, Lucas Gamba fue noticia en Mendoza pero nada que ver tiene con el mercado de pases: el delantero tuvo un gesto solidario con Sport Club Quiroga de San Rafael, club que lo vio nacer y con el que siempre tiene actitudes solidarias desde que despegó su carrera.

gamba
Sport Club Quiroga le agradeció a Lucas Gamba por su gesto.

En esta oportunidad, Lucas Gamba donó 10 pelotas profesionales, algo que también había hecho anteriormente: "Desde nuestro club valoramos enormemente este gesto, que refleja no solo su calidad como deportista, sino también su grandeza como persona. Le deseamos lo mejor en lo que viene", fue el posteo oficial de la institución sureña.

El atacante de 38 años tuvo su primera citación oficial con Barracas Central. Fue en el partido de ayer contra Aldosivi en Mar del Plata, aunque no ingresó y solo quedó en el banco de suplentes. El Guapo igualó 0 a 0 en el Minella y sigue sin poder sumar en el Torneo Apertura tras su derrota contra River Plate.

La carrera de Lucas Gamba

El delantero mendocino sigue con su extensa trayectoria que incluye Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú, Unión de Santa Fe, Rosario Central, Huracán de Parque Patricios, Central Córdoba, Liga de Quito de Ecuador y su actual presente en Barracas Central, donde firmó por una temporada.

