Lucas Gamba rechazó Deportivo Maipú y San Martín (T): el nuevo destino donde seguirá su carrera

Sin embargo, todo cambió en un mercado de pases que no te permite dormir. Barracas Central se metió en la discusión y terminó seduciendo a Lucas Gamba para concretar su fichaje. Cerrado los números del contrato y tras el gancho entre las partes, el punta de 38 años vuelve a Buenos Aires.

LUcas gamba uno.jpg Deportivo Maipú se ilusionó con la vuelta de Lucas Gamba pero no podrá ser, al menos este semestre.

El Guapo será el octavo equipo en su importante carrera, sumándose a Deportivo Maipú, Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe, Huracán de Parque Patricios, Rosario Central, Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero.