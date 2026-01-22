El anhelo de Deportivo Maipú quedó atrás y el destino de Lucas Gamba parecía ser un poderoso de la categoría Primera Nacional. San Martín de Tucumán llamó a la puerta del experimentado delantero, que tenía las valijas armadas para mudarse al Jardín de la República.
Lucas Gamba rechazó Deportivo Maipú y San Martín (T): el nuevo destino donde seguirá su carrera
Tenía destino de Primera Nacional y varios candidatos en espera pero Lucas Gamba rumbeó para otro lado
Sin embargo, todo cambió en un mercado de pases que no te permite dormir. Barracas Central se metió en la discusión y terminó seduciendo a Lucas Gamba para concretar su fichaje. Cerrado los números del contrato y tras el gancho entre las partes, el punta de 38 años vuelve a Buenos Aires.
El Guapo será el octavo equipo en su importante carrera, sumándose a Deportivo Maipú, Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe, Huracán de Parque Patricios, Rosario Central, Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero.
Pese a su avanzada edad y a encontrarse en la recta final de su carrera, Lucas Gamba viene con rodaje importante del 2025: en el Tatengue jugó 37 partidos, marcó 5 goles y entregó 3 asistencias con un totald e 1937 minutos en cancha.
Los goles de Lucas Gamba
- Unión de Santa Fe: 29
- Rosario Central: 14
- Central Córdoba: 9
- Huracán: 9
- Independiente Rivadavia: 2
El comienzo de Barracas Central en el Apertura
El nuevo destino de Barracas Central será bien picante: el sábado se estrenará en el Apertura como local de River Plate. Luego, irá a Mar del Plata para jugar contra Aldosivi en la fecha 2 y cerrará el primer trío de partidos en casa ante Deportivo Riestra.