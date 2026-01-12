Todas las novedades del Deportivo Maipú: refuerzos, amistosos y luminarias nuevas

Deportivo-Maipu-pretemporada-novedades-1

Los refuerzos del Deportivo Maipú

Hasta el momento el Deportivo Maipú hizo oficial la llegada de siete nombres nuevos, entre refuerzos, incorporaciones y caras conocidas.

Bajo las órdenes de Alexis Matteo se entrenan los arqueros Agustín Pavón (21) y Luciano Peraggini (23); el lateral derecho Mateo Ortale (23), los volantes Juan Pablo Gobetto (29) y Fausto Montero (37) y los centrodelanteros Felipe Rivarola (26) y Juan Cruz Giacone (21).

Además, el volante Julián Vera (22) también entrena junto a sus nuevos compañeros y en los próximos días será presentado de manera formal.

Por otro lado hay futbolistas que llegaron a modo de prueba y están bajo la lupa del entrenador. Sobre el arribo de más refuerzos, está todo acordado para que llegue un lateral por la izquierda que también se puede desempeñar como marcador central.

Como suele pasar en el mundo botellero, no se descarta la llegada de algún jugador más dependiendo de las oportunidades que les pueda dar el mercado de pases.

Siguiendo en esta línea, el atacante Ezequiel Almirón (se está recuperando de una molestia lumbar) fue uno de los jugadores que regresó y se aguarda por su situación. De no llegar a un acuerdo para volver a vestir la cruzada, allí se abriría la puerta para el arribo de otro delantero.

La base del Cruzado: renovaciones y primeros contratos

La dirigencia del Deportivo Maipú, encabezada por su presidente Hernán Sperdutti y el Director Deportivo, Gabriel Viglianti, lograron la renovación de gran parte del plantel profesional en beneficio del patrimonio del club.

Los futbolistas que renovaron son:

1. Juan Pablo de la Reta (2027)

2. Juan Manuel Sánchez (2027)

3. Franco Saccone (2028)

4. Juan Cruz Arno (2028)

5. Mirko Bonfigli (2027)

6. Arón Agüero (2027)

7. Tomás Silva (2027)

8. Luciano Arnijas (2027)

9. Agustín Gaitán (2027)

10. Nahuel Galardi (2028)

11. Agustín Leiva (2027)

12. Matías Viguet (2027)

13. Gastón Mansilla (2027)

También firmaron su primer contrato profesional el delantero Víctor Barrera (19) y el mediocampista Joaquín Nazar (19), hasta el 2028 y 2027, respectivamente.

En tanto que se encuentran en negociaciones para renovar vínculo con Santiago Paulini y Lucas Faggioli.

Los amistoso de pretemporada para el Deportivo Maipú

Antes del debut, el Deportivo Maipú tiene en agenda cuatro amistosos de pretemporada.

Sábado 17 de enero vs. San Martín en San Juan

Miércoles 21 de enero vs. Rereseva de Gimnasia y Esgrima

Domingo 25 de enero vs. Ranger de Talca en Chile

Jueves 29 de enero vs. Godoy Cruz en el estadio Feliciano Gambarte

Nueva luminaria para el estadio Omar Higinio Sperdutti

El estadio Omar Higinio Sperdutti lucirá nueva luminaria de cara al torneo de la Primera Nacional 2026 ya que se cambiarán por completo las actuales para pasar a tener casi el doble de las que posee y de mayor fuerza lumínica.

La idea es que las obras finalicen para el primer partido de local, programado para el domingo 15 de febrero a las 20. Un horario mucho más ameno para los protagonistas y el público en general teniendo en cuenta las altas temperaturas de la época.

En el caso que no se alcance a cambiar para el encuentro ante Atlético Rafaela, el horario se adelantará a las 18 (ya avisado en AFA y al club rival).