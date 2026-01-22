Sebastián Villa y un posteo en su camino de regreso a Mendoza: "Dios al mando"

Sin novedades sobre su posible transferencia, todo indica que Sebastián Villa seguirá en Independiente Rivadavia al menos hasta el próximo mercado de pases.
Sin novedades en las negociaciones por su pase, Sebastián Villa vuelve a Mendoza para sumarse al plantel de Independiente Rivadavia.
El propio presidente de La Lepra, Daniel Vila, anunció el fin de semana último que el colombiano no sería negociado en el fútbol argentino aunque había algunas ofertas del exterior: "Vamos a hablar con Sebastián Villa para ver qué es lo mejor para todos. La chance de que se quede está abierta pero tenemos dos propuestas y las estamos analizando", dijo post partido frente a Estudiantes de Buenos Aires, en Villa Mercedes.
En la semana se habló en redes sociales de un interés del Cruz Azul de México, pero este jueves el propio Villa compartió una imagen desde Colombia antes de tomar un vuelo cuyo destino final es Mendoza para volver a sumarse al plantel que dirige Alfredo Berti.
El delantero tiene contrato vigente con el club del Parque por un año más, pero se estuvo entrenando en su país y la dirigencia aclaró más de una vez que no estaba haciendo la pretemporada con sus compañeros porque había acordado un permiso especial en medio de las negociaciones para ser transferido.
"Dios al mando", indicó el que fuera capitán y goleador de Independiente Rivadavia en la última temporada y que, salvo un cambio rotundo de último momento, llegará en las próximas horas a Mendoza y se sumará a los entrenamiento de La Lepra,
Los dirigidos por Alfredo Berti debutarán este viernes 23 ante Atlético Tucumán, en el Gargantini, el martes 27 visitarán a Huracán y el martes 3 de febrero a las 21.15 recibirán a Sarmiento de Junín, probablemente con Villa entre los convocados.