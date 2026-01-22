Sebastián Villa y un posteo en su camino de regreso a Mendoza: "Dios al mando"

El delantero tiene contrato vigente con el club del Parque por un año más, pero se estuvo entrenando en su país y la dirigencia aclaró más de una vez que no estaba haciendo la pretemporada con sus compañeros porque había acordado un permiso especial en medio de las negociaciones para ser transferido.

Sebastián Villa vuelve a Mendoza: "Dios al mando"

"Dios al mando", indicó el que fuera capitán y goleador de Independiente Rivadavia en la última temporada y que, salvo un cambio rotundo de último momento, llegará en las próximas horas a Mendoza y se sumará a los entrenamiento de La Lepra,

Los dirigidos por Alfredo Berti debutarán este viernes 23 ante Atlético Tucumán, en el Gargantini, el martes 27 visitarán a Huracán y el martes 3 de febrero a las 21.15 recibirán a Sarmiento de Junín, probablemente con Villa entre los convocados.