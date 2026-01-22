La tajante y sorprendente decisión del Manchester City tras el papelón en la Champions League

No obstante, la caída frente al débil equipo noruego cambió rotundamente los planes de Pep Guardiola porque en la octava fecha se definirá si su participación en la Champions continúa en los octavos o en los dieciseisavos de final, cuando reciba al Galatasaray (quienes también se encuentran en la misma situación).

El papelón vino acompañado con una acción digna de imitar ya que el Manchester City comunicó a través de los cuatro capitanes del equipo que devolverán el precio de las entradas a los fanáticos que viajaron a Noruega y que fueron víctima del resultado adverso.

Pep Guardiola

La tajante y sorprendente decisión del Manchester City tras el papelón en la Champions

Bernardo Silva, Rúben Dias, Erling Haaland y Rodri emitieron un comunicado en conjunto donde expresaron que los 374 simpatizantes que viajaron a Noruega recibirán el reintegro de sus entradas: "Nuestros hinchas significan todo para nosotros. Sabemos el esfuerzo que hacen cuando viajan por el mundo para apoyarnos, de local o visitante, y nunca lo damos por sentado. Son los mejores del mundo:

"Reconocemos también lo que tuvieron que atravesar bajo un frío extremo en una noche muy dura para nosotros dentro de la cancha" continuó el comunicado de los jugadores del City.

Cubrir el costo de las entradas es lo mínimo que podíamos hacer. Cubrir el costo de las entradas es lo mínimo que podíamos hacer.

"Ahora estamos listos para dar pelea el sábado ante Wolverhampton y el miércoles frente a Galatasaray, esta vez en casa, junto a nuestros increíbles hinchas en el Etihad", concluyó el mensaje con la excelente noticia hacia los hinchas.

El monto devuelto a los fanáticos del Manchester City es de alrededor de 10 mil libras esterlinas, cifra que fue cubierta en su totalidad por los jugadores. Una vez finalizado el encuentro fue Pep Guardiola quien se alineó con la reflexión de sus dirigidos al expresar: "No tengo respuestas. Pido perdón a todos los aficionados, fue vergonzoso".