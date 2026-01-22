Lyon ganó y sigue puntero en la Europa League, pero preocupa la lesión de Tagliafico

Embed

Con 16 unidades quedó el Midtjylland de Dinamarca que empató 3 a 3 con el Brann, en Noruega y con 14 aparece el Betis, que con el Chimy Ávila de titular y Gio Lo Celso de suplente (también salió lesionado), perdió por 2 a 0 ante el PAOK de Grecia.

También tienen 14 puntos el Ferencvaros de Hungría (juega más tarde con el Panathinaikos) y el Porto, que con el ingreso de Alan Varela rescató un empate 1 a 1 frente al Viktoria Plzen. Completa, por ahora, el lote de 8 primeros, con 13 unidades el Sporting Braga que recibe al Nottingham Forest.

Otros resultados de la Europa League

Bologna, con Benjamín Domínguez, empató 2 a 2 con el Celtic, Feyenoord batió 3 a 0 al Sturm Graz y Estrella Roja superó 1 a 0 como visitante al Malmoe.

Más tarde juegan: Roma vs. Stuttgart, Celta vs. Lille, Dinamo Zagreb vs. Steaua Bucarest, Salzburgo vs. Basel, Utrecht vs. Genk, Ferencvaros vs. Panathinaikos, Niza vs. Go Ahead Eagles, Rangers vs. Ludogorets y Sporting Braga vs. Nottingham Forest.