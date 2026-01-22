Lyon ganó y sigue puntero en la Europa League, pero preocupa la lesión de Tagliafico

Lyon, con Nicolás Tagliafico, y Aston Villa, con Emiliano Buendía y sin Dibu Martínez, aseguraron su lugar en el lote de 8 equipos que jugarán directamente los octavos de final de la Europa League cuando falta una fecha para completar la fase liga.
Lyon batió 1 a 0 al Young Boys, en Suiza, Aston Villa hizo lo propio con el Fenerbahce, en Turquía, y ambos comparten la cima de las posiciones con 18 puntos seguidos con 17 por el Friburgo de Alemania tras su victoria 1 a 0 ante el Maccabi Tel Aviv
La nota negativa de la jornada fue la lesión de Nicolás Tagliafico quien tuvo que ser remplazado en el descanso con mucho dolor en su tobillo derecho y encendió las alarmas en la Selección argentina a poco más de 4 meses del Mundial.
Con 16 unidades quedó el Midtjylland de Dinamarca que empató 3 a 3 con el Brann, en Noruega y con 14 aparece el Betis, que con el Chimy Ávila de titular y Gio Lo Celso de suplente (también salió lesionado), perdió por 2 a 0 ante el PAOK de Grecia.
También tienen 14 puntos el Ferencvaros de Hungría (juega más tarde con el Panathinaikos) y el Porto, que con el ingreso de Alan Varela rescató un empate 1 a 1 frente al Viktoria Plzen. Completa, por ahora, el lote de 8 primeros, con 13 unidades el Sporting Braga que recibe al Nottingham Forest.
Bologna, con Benjamín Domínguez, empató 2 a 2 con el Celtic, Feyenoord batió 3 a 0 al Sturm Graz y Estrella Roja superó 1 a 0 como visitante al Malmoe.
Más tarde juegan: Roma vs. Stuttgart, Celta vs. Lille, Dinamo Zagreb vs. Steaua Bucarest, Salzburgo vs. Basel, Utrecht vs. Genk, Ferencvaros vs. Panathinaikos, Niza vs. Go Ahead Eagles, Rangers vs. Ludogorets y Sporting Braga vs. Nottingham Forest.