Godoy Cruz juega frente a Almirante Brown por la fecha 18 de la Zona A del torneo de Primera Nacional. El partido tiene como escenario el estadio Fragata Presidente Sarmiento, y se disputa bajo el arbitraje de Álvaro Carranza.
PRIMERA NACIONAL
Godoy Cruz juega con Almirante Brown buscando un triunfo de visitante en la Primera Nacional
El equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba visita a Almirante Brown en Isidro Casanova por la 18ª fecha de la Primera Nacional
► ESCUCHÁ ALMIRANTE BROWN vs. GODOY CRUZ POR RADIO NIHUIL haciendo click aquí
El Tomba busca en el estadio Fragata Presidente Sarmiento romper la mala racha de partido sin poder ganar fuera de casa y arrastrando el antecedente de dos derrotas consecutivas.