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PRIMERA NACIONAL

Godoy Cruz juega con Almirante Brown buscando un triunfo de visitante en la Primera Nacional

El equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba visita a Almirante Brown en Isidro Casanova por la 18ª fecha de la Primera Nacional

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El estadio Fragata Sarmiento, de Isidro Casanova, es el escenario donde juegan Almirante Brown y Godoy Cruz por la 18ª fecha de la Primera Nacional.

El estadio Fragata Sarmiento, de Isidro Casanova, es el escenario donde juegan Almirante Brown y Godoy Cruz por la 18ª fecha de la Primera Nacional.

Godoy Cruz juega frente a Almirante Brown por la fecha 18 de la Zona A del torneo de Primera Nacional. El partido tiene como escenario el estadio Fragata Presidente Sarmiento, y se disputa bajo el arbitraje de Álvaro Carranza.

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El Tomba busca en el estadio Fragata Presidente Sarmiento romper la mala racha de partido sin poder ganar fuera de casa y arrastrando el antecedente de dos derrotas consecutivas.

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