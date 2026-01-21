Se despide de Netflix la película con altas dosis de suspenso y una historia dramática irresistible

Herencia es una de las propuestas de suspenso psicológico más intrigantes disponibles en Netflix, y se despide de la plataforma el 24 de enero de 2026, por lo que es el momento ideal para verla antes de que abandone el catálogo. Este drama oscuro, estrenado en 2020 y dirigido por Vaughn Stein, se destaca dentro de las series y películas más buscadas gracias a su atmósfera tensa y su giro narrativo constante.
Protagonizada por Lily Collins, Herencia sigue la historia de una joven que, tras la muerte de su poderoso padre, queda a cargo de la estabilidad económica de su familia. Lo que parece un simple legado pronto se transforma en una pesadilla cuando descubre un secreto oculto que amenaza con destruir su vida y su cordura.
Con una duración de 1 hora y 51 minutos, la película logra mantener al espectador atrapado con un relato inquietante y cargado de misterio. Aunque recibió críticas moderadas por parte de la prensa especializada, Herencia supo conquistar a los usuarios de Netflix, consolidándose como una opción ideal para los amantes del suspenso dentro del universo de series y películas.
Netflix: tráiler de la película Herencia
Netflix: de qué trata la película Herencia
La película Herencia gira en torno a Lauren Monroe (Lily Collins), quien queda al frente de la estabilidad económica familiar tras la muerte de su padre. Pero las cosas se complican cuando encuentra las llaves de un búnker junto a la casa y descubre un secreto oculto que podría terminar por destruirla a ella y a su familia.
El patriarca de la poderosa familia asociada con vínculos políticos ha dejado una herencia maligna que amenaza con destruir tanto su vida, como la de todo el mundo que tiene a su alrededor.
Reparto de Herencia, película de Netflix
- Lily Collins como Lauren Monroe
- Simon Pegg como Morgan Warner
- Connie Nielsen como Catherine Monroe
- Chace Crawford como William Monroe
- Michael Beach como Harold Thewlis
- Marque Richardson como Scott Monroe
Dónde ver la película Herencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Herencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Inheritance se puede ver en Hoopla y Kanopy.
- España: la película Herencia se puede ver en Prime Video, HBO Max y Filmin.