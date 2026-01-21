Se despide de Netflix la película con altas dosis de suspenso y una historia dramática irresistible

Protagonizada por Lily Collins, Herencia sigue la historia de una joven que, tras la muerte de su poderoso padre, queda a cargo de la estabilidad económica de su familia. Lo que parece un simple legado pronto se transforma en una pesadilla cuando descubre un secreto oculto que amenaza con destruir su vida y su cordura.

herencia 1.jpg

Con una duración de 1 hora y 51 minutos, la película logra mantener al espectador atrapado con un relato inquietante y cargado de misterio. Aunque recibió críticas moderadas por parte de la prensa especializada, Herencia supo conquistar a los usuarios de Netflix, consolidándose como una opción ideal para los amantes del suspenso dentro del universo de series y películas.