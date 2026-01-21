Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es de los mismos creadores de Dark

La serie aparece como una de las principales recomendaciones del catálogo de Netflix, especialmente en el apartado de ofertas aclamadas por la crítica y los suscriptores, y se respalda en las más de 79 millones de horas visualizadas en la primera semana de estreno. A pesar de lo genial que resultó este relato por su técnica y elementos visuales, desde la plataforma eligieron cancelarla.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es una de las historias alemanas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - 1899 | Avance oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie 1899

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana creada por los directores de Dark, 1899 centra su historia en: "Año 1899. Cuando misteriosos eventos cambian el curso de un barco de inmigrantes rumbo a Nueva York, un complejo enigma empieza a develarse para sus desconcertados pasajeros".

Esta serie te llevará por una historia que es un mar de emociones, corta y muy intensa, ideal para disfrutar en Netflix.

1899 2

Reparto de 1899, serie de Netflix

Emily Beecham como Maura Henriette Franklin/Singleton

Aneurin Barnard como Daniel Solace

Andreas Pietschmann como Eyk Larsen

Miguel Bernardeau como Ángel

José Pimentão como Ramiro

Isabella Wei como Ling Yi

Gabby Wong como Yuk Je

Yann Gael como Jérôme

Dónde ver la serie 1899, según la zona geográfica