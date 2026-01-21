Netflix ha creado un catálogo de series y películas muy completo, cargado de opciones pensadas para todos los gustos de los suscriptores. Una serie ha logrado convertirse en una de las historias más aclamadas por los suscriptores, y es que este relato alemán es una combinación de acción, drama y aventura, con grandes valoraciones de la crítica especializada, todo en tan solo 8 capítulos: 1899.
Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es de los mismos creadores de Dark
La serie se posicionó como una historia muy aclamada por la crítica y es por eso que sigue siendo de las más recomendadas de Netflix
Las series y películas de producción alemana son historias que están muy bien consideradas en el catálogo de Netflix, con relatos con características muy marcadas: sombrías, inquietantes, colores oscuros. Esta serie es verdaderamente fascinante, y es que así lo respaldan los comentarios de los suscriptores, que la llevaron a romper un récord en la plataforma al momento de su estreno.
No es muy común ver una serie que se lleve a cabo en alta mar, y esta oferta alemana atrapa a los suscriptores de la mano de un relato repleto de acción y aventura, teniendo como protagonistas un barco repleto de inmigrantes. A pesar de que Netflix la cataloga como un drama, encasillarla en ese género no es fácil, y es que cada elemento que presenta a lo largo de esta inquietante odisea, nos hace pensar en una opción de acción.
La serie aparece como una de las principales recomendaciones del catálogo de Netflix, especialmente en el apartado de ofertas aclamadas por la crítica y los suscriptores, y se respalda en las más de 79 millones de horas visualizadas en la primera semana de estreno. A pesar de lo genial que resultó este relato por su técnica y elementos visuales, desde la plataforma eligieron cancelarla.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es una de las historias alemanas más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie 1899
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana creada por los directores de Dark, 1899 centra su historia en: "Año 1899. Cuando misteriosos eventos cambian el curso de un barco de inmigrantes rumbo a Nueva York, un complejo enigma empieza a develarse para sus desconcertados pasajeros".
Esta serie te llevará por una historia que es un mar de emociones, corta y muy intensa, ideal para disfrutar en Netflix.
Reparto de 1899, serie de Netflix
- Emily Beecham como Maura Henriette Franklin/Singleton
- Aneurin Barnard como Daniel Solace
- Andreas Pietschmann como Eyk Larsen
- Miguel Bernardeau como Ángel
- José Pimentão como Ramiro
- Isabella Wei como Ling Yi
- Gabby Wong como Yuk Je
- Yann Gael como Jérôme
Dónde ver la serie 1899, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie 1899 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie 1899 se puede ver en Netflix.
- España: la serie 1899 se puede ver en Netflix.