El estadio de Gutiérrez será sede del partido de la Selección argentina de Streamers: cómo comprar entradas

La Selección argentina de Streamers recibirá a su par de Chile en el estadio de Gutiérrez. Aquí cómo comprar las entradas y su rival

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina de Streamers visitará Mendoza.

La casa de Gutiérrez Sport Club será escenario de un evento sin precedentes en la provincia de Mendoza. El próximo 7 de febrero, en la Perrera, se disputará el partido entre la Selección argentina de streamers ante los creadores de contenido de Chile.

El encuentro comenzará a las 18. Todos aquellos que deseen asistir al duelo que se disputará en el estadio Anselmo Zingaretti podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Global Fan (ex AccessFan).

Los tickets ya se encuentran disponibles y su valor depende del sector:

  • General: $15.000
  • Platea descubierta: $20.000
  • Platea techada: $25.000

"La Selección de streamerts jugará ante Chile en el estadio de Gutiérrez. El combinado que cuenta con influencers como Coscu, Momo y Markitos Navajas jugará ante Chile en el estadio del Cele", es el texto que aparece cuando uno ingresa a comprar su entrada.

Aquellos que no asistan al estadio de Gutiérrez Sport Club podrán seguir el minuto a minuto del encuentro a través del canal de Twitch de Sergio Agüero. El nombre del mismo es "SLAKUNTV".

creadores de contenido Argentina - Chile
Las entradas se adquieren a trav&eacute;s de la plataforma de Global Fan.

Por qué el evento se llama "La revancha"

Argentina y Chile volverán a verse las caras luego de lo que fue su enfrentamiento en la semifinal del Mundial de Malasia 2025. La primera edición de la Copa del Mundo de Creadores de Contenido se disputó entre el 3 y el 7 de septiembre.

La Albiceleste y la Roja se vieron las caras en semifinales y el triunfo fue para el país trasandino en la tanda de penales. Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, el elenco nacional no pudo imponerse y quedó en las puertas del título.

Chile, por su parte, se quedó con el subcampeonato al perder en la final por 1-0 ante Francia en un duelo histórico que reunió millones de espectadores en simultáneo.

