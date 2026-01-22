El estadio de Gutiérrez será sede del partido de la Selección argentina de Streamers: cómo comprar entradas

General : $15.000

"La Selección de streamerts jugará ante Chile en el estadio de Gutiérrez. El combinado que cuenta con influencers como Coscu, Momo y Markitos Navajas jugará ante Chile en el estadio del Cele", es el texto que aparece cuando uno ingresa a comprar su entrada.

Aquellos que no asistan al estadio de Gutiérrez Sport Club podrán seguir el minuto a minuto del encuentro a través del canal de Twitch de Sergio Agüero. El nombre del mismo es "SLAKUNTV".

Por qué el evento se llama "La revancha"

Argentina y Chile volverán a verse las caras luego de lo que fue su enfrentamiento en la semifinal del Mundial de Malasia 2025. La primera edición de la Copa del Mundo de Creadores de Contenido se disputó entre el 3 y el 7 de septiembre.

La Albiceleste y la Roja se vieron las caras en semifinales y el triunfo fue para el país trasandino en la tanda de penales. Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, el elenco nacional no pudo imponerse y quedó en las puertas del título.

Chile, por su parte, se quedó con el subcampeonato al perder en la final por 1-0 ante Francia en un duelo histórico que reunió millones de espectadores en simultáneo.