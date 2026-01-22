Torneo Regional Amateur: FADEP espera con optimismo la revancha con Unión de Villa Krause

El Cóndor está obligado a ganar por un gol para al menos ir a los penales, o bien, por diferencia de dos tantos o más para llegar a la final de la Región Cuyo y quedar a dos pasos del ascenso al Federal A.

FADEP Foto: Gentileza: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

La posible formación de FADEP

El probable equipo titular que dispondría Diego Raúl Pozo sería con los siguientes once jugadores: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Castro y Federico Pérez; Nicolás Ramírez, Nicolás Igartua, Brian Zabaleta y Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

Huracán de San Rafael, la otra esperanza mendocina

Huracán de San Rafael viene de igualar 0 a 0 en la ida contra Estudiantes de San Luis, en San Rafael, y este domingo desde las 19 jugará la revancha en el Estadio Héctor Odicino–Pedro Benoza, en San Luis.

Se podría dar una final entre mendocinos en el caso que FADEP y Huracán de San Rafael superen esta instancia.