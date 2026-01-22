Inicio Ovación Fútbol FADEP
Torneo Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: FADEP espera con optimismo la revancha con Unión de Villa Krause

FADEP jugará de local ante Unión de Villa Krause de San Juan en busca del pasaje a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Diego Pozo es optimista de cara a la final que jugará FADEP con Unión de Villa Krause en Mendoza.

Foto: Gentileza: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP, uno de los representantes mendocinos en el Torneo Regional Amateur, jugará este sábado 24 por el pase a la final de la Región Cuyo ante Unión de Villa Krause.

En San Juan, en la ida, el equipo de Diego Pozo cayó 2 a 1 y ahora en la revancha intentará lograr el pasaje a la definición frente al ganador de la otra llave en la que Huracán de San Rafael visitará a Estudiantes de San Luis después del 0 a 0 de la ida en San Rafael.

Pablo Dellarole
Pablo Dellarole es el capitán de FADEP.

FADEP se entrenó en su predio en Russell con grandes expectativas en poder dar vuelta la serie frente al equipo sanjuanino y meterse en la final.

El Cóndor está obligado a ganar por un gol para al menos ir a los penales, o bien, por diferencia de dos tantos o más para llegar a la final de la Región Cuyo y quedar a dos pasos del ascenso al Federal A.

FADEP

La posible formación de FADEP

El probable equipo titular que dispondría Diego Raúl Pozo sería con los siguientes once jugadores: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Castro y Federico Pérez; Nicolás Ramírez, Nicolás Igartua, Brian Zabaleta y Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

Huracán de San Rafael, la otra esperanza mendocina

Huracán de San Rafael viene de igualar 0 a 0 en la ida contra Estudiantes de San Luis, en San Rafael, y este domingo desde las 19 jugará la revancha en el Estadio Héctor Odicino–Pedro Benoza, en San Luis.

Se podría dar una final entre mendocinos en el caso que FADEP y Huracán de San Rafael superen esta instancia.

