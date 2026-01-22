David Trezeguet vuelve a River: cuáles serás la nuevas funciones del ex delantero

"Con una historia estrechamente ligada al club, una extensa trayectoria como jugador en la élite del fútbol mundial y experiencia en funciones de representación institucional en Juventus, Trezeguet se incorpora como una figura de referencia para continuar fortaleciendo el posicionamiento de River", indicó la web oficial riverplatense.

Trezeguet, campeón del mundo con Francia, fue clave en el ascenso de River en 2012 y quedó muy identificado con el club.

Las nuevas funciones de David Trezeguet en River

David Trezeguet trabajará de manera articulada con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial, colaborando en el diseño y la ejecución de iniciativas que generen nuevas oportunidades de valor para la institución.

- Armado y gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones.

- Acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors y partners del Club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

- Representación institucional y deportiva del Club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación.

- Instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave (locales y, cuando corresponda, del exterior), en coordinación con las áreas correspondientes del Club.