Una joven argentina denunció a un ex Boca por abuso sexual en Uruguay

Según consta en la denuncia, la joven asistió al hotel junto a una amiga tras una invitación cursada por zaguero central. En el lugar también se encontraban los otros dos jugadores mencionados. De acuerdo con su testimonio, luego de compartir bebidas alcohólicas en una habitación, habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas.

Tras el episodio, la denunciante regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud. Entre ellos, la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo sucedido al personal médico.

El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz y formalizó la denuncia penal, lo que dio inicio a los protocolos correspondientes y a la intervención de la Justicia argentina. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Rabbione, y fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal.

Entre las primeras medidas dispuestas se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante y la recopilación de las historias clínicas de los centros médicos donde fue atendida.

También se dispuso la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente, la toma de muestras biológicas y la aplicación de tratamiento de profilaxis. Como medida de protección, la joven recibió un botón de pánico y se dio intervención al Programa 137, destinado a la asistencia de víctimas de violencia sexual.

Comunicado Alianza Lima

La decisión de Alianza Lima con Carlos Zambrano

Tras conocerse la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres futbolistas del primer equipo y el inicio de un procedimiento disciplinario interno:

Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: