Godoy Cruz va perfilando su equipo de cara al inicio del torneo de la Primera Nacional

Entre las novedades, el volante Gonzalo Abrego sigue en Godoy Cruz y aunque todo parece indicar que jugará en San Lorenzo hasta el momento sigue entrenando con sus compañeros.

El probable equipo de Godoy Cruz que asoma para el debut

El entrenador Mariano Toedtli va buscando el posible equipo titular de cara al estreno ante Ciudad de Bolívar y el probable equipo sería con Roberto Ramírez; Franscisco Gerometta, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Misael Sosa, Vicente Poggi, Juan Andrada y Matías Ramírez; Luciano Pascual y Nahuel Ulariaga.

El plantel cuenta hasta ahora con 6 refuerzos: Camilo Alessandria, Gerometta, Esteban Burgos, Brian Orosco, Federico Milo y Wilian Riquelme.

Además retornaron tras estar a préstamo el arquero Roberto Ramírez, los volantes Juan Andrada, Matías Ramírez y el delantero Martín Pino.

Godoy Cruz será el encargado de abrir el telón para los mendocinos en el certamen. El regreso a la categoría será el viernes 13 de febrero, en condición de local, contra el recién ascendido Ciudad Bolívar, a partir de las 21.30.