Súper gripe: qué hacer con los síntomas del H3N2

Durante el verano, el riesgo es menor porque las actividades se realizan mayormente al aire libre. Sin embargo, infectólogos advirtieron que ya se están registrando casos y que el verdadero desafío llegará en otoño e invierno, cuando aumente la circulación en espacios cerrados.

Los cuadros graves suelen darse en personas con enfermedades previas o condiciones crónicas, y la mortalidad en adultos mayores con patologías de base forma parte de la evolución esperable de este tipo de infecciones.

El infectólogo Ricardo Tejeiro explicó que los virus respiratorios no son exclusivos del invierno, pero que el impacto cambia según la variante que predomine. “Las cepas son las que componen la vacuna todos los años. En este caso, el virus mutó y nuestros anticuerpos no lo reconocieron, por eso sorprendió al hemisferio norte”, señaló.

Actualmente, la vacuna específica todavía no está disponible en el país, pero se espera su ingreso entre febrero y marzo, ya formulada con la variante H3N2 predominante. Tejeiro fue enfático: quienes tienen indicación no deben demorar la vacunación una vez que esté disponible.

Súper gripe H3N2: síntomas

Ante el avance internacional de la súper gripe H3N2, el cardiólogo Jorge Tartaglione pidió no subestimar el cuadro y reforzar las medidas de prevención.

gripe1

El médico enfatizó: “No hay que minimizarlo”, y explicó que su alta capacidad de contagio puede generar un fuerte impacto en el sistema sanitario.

La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Cansancio general

Tartaglione recordó que la prevención cotidiana sigue siendo fundamental: lavado frecuente de manos, higiene de superficies y celulares y vacunación cuando esté indicada.

Súper gripe H3N2: grupos de riesgo

Especialistas insisten en que quienes tienen indicación no deben demorar la vacunación una vez que esté disponible.

Los grupos de riesgo son:

Niños de 6 meses a 2 años

Mayores de 65 años

Embarazadas

Personal de salud

Personas con enfermedades crónicas

“La vacunación es necesaria, gratuita y obligatoria. Todos debemos vacunarnos para reducir la transmisión: nos protegemos nosotros y también a los demás”, subrayó Tejeiro.

Fuente: lanacion.com.ar