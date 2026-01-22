Boca va a la carga por otro atacante tras la caída del pase de Hinestroza

Boca volvió a la carga por un delantero en el mercado de pases luego de la caída del pase del colombiano Marino Hinestroza, quien finalmente continuará su carrera en Vasco Da Gama. En esa búsqueda, el Xeneize se encontró con otro nombre que surgió con fuerza en las últimas horas: Kevin Serna.
El delantero colombiano con presente en Fluminense fue ofrecido a Boca y de inmediato generó interés ante la falta de atacantes por lesión (Cavani, Merentiel y Giménez). Mientras se ultiman detalles para la llegada de Ángel Romero, libre desde Corinthians, en el elenco de La Ribera evalúan la incorporación de Serna para reforzar la ofensiva antes del inicio de las competencias.
Boca podría sumar un nuevo atacante
Boca habría presentado una oferta formal por el extremo de 28 años aunque las pretensiones del futbolista serían mayores junto con las de Fluminense. Las próximas horas serán cruciales para cerrar el pase de Kevin Serna antes del cierre del libro. En el Xeneize ven con optimismo el arribo del colombiano a la Boca.
Serna viene de tener un rendimiento óptimo en Brasil. En la última temporada en Fluminense, el delantero disputó 67 partidos oficiales y convirtió 13 goles, brindando 8 asistencias. Además, disputó dos partidos con la Selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.
Según el sitio Transfermarket, Serna tiene un valor de cinco millones de dólares. El extremo por derecha tiene contrato vigente con el elenco brasileño hasta fines del 2027.
Ángel Romero sería nuevo jugador de Boca
El delantero paraguayo de 33 años quedó libre de Corinthians porque el equipo brasileño atraviesa una significativa crisis económica que lo obligó a no renovarle contrato. Por otra parte, el desempeño de Ángel Romero durante el 2025 fue desigual: alternó titularidades y suplencias, y solo marcó en 5 oportunidades durante todo el año. Además de haber sido siempre del gusto de Riquelme, ahora interesa con mayor fuerza en Boca porque tiene el pase en su haber.