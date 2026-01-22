Boca va a la carga por otro atacante tras la caída del pase de Hinestroza

El delantero colombiano con presente en Fluminense fue ofrecido a Boca y de inmediato generó interés ante la falta de atacantes por lesión (Cavani, Merentiel y Giménez). Mientras se ultiman detalles para la llegada de Ángel Romero, libre desde Corinthians, en el elenco de La Ribera evalúan la incorporación de Serna para reforzar la ofensiva antes del inicio de las competencias.

Boca podría sumar un nuevo atacante

Boca habría presentado una oferta formal por el extremo de 28 años aunque las pretensiones del futbolista serían mayores junto con las de Fluminense. Las próximas horas serán cruciales para cerrar el pase de Kevin Serna antes del cierre del libro. En el Xeneize ven con optimismo el arribo del colombiano a la Boca.