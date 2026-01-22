Santino Andino y una presentación especial en Grecia: qué número usará

Grecia está revolucionada por la llegada de Santino Andino ya que confían en que todo lo que hizo en Godoy Cruz y en la Selección argentina Sub 20 traerá grandes alegrías a los hinchas del Panathinaikos. El mendocino estampó su firma y ya es oficialmente jugador del conjunto verde, que espera ansioso por verlo debutar.
Además de firmar su vínculo con el equipo del trébol el club decidió comunicar qué numero utilizará junto al lema: "The decision was made" (La decisión fue tomada).
Santino Andino y una presentación especial en Grecia
El jugador de 20 años fue recibido en Grecia con grandes expectativas y por una horda de periodistas que buscaban conocer qué tenía para decir y Andino no desentonó: "Quiero ganar la Europa League y la Super Liga de Grecia, que es lo que todos queremos".
Hoy se realizó todo el papeleo necesario para oficializarlo como nuevo jugador del Panathinaikos y en las redes sociales oficiales publicaron una serie de videos y fotografías dignas de un crack donde los hinchas le manifestaron los buenos deseos de cara a las competencias que se vienen dejando en claro que el conjunto verde va por todo.
El ex Godoy Cruz será uno de los responsables de torcer el presente del Panathinaikos, que viene de caer por 4 a 0 frente al AEK y están en la quinta posición de la Super Liga de Grecia.
Se definió qué número utilizará Santino Andino
No se trata de una incorporación más para el conjunto griego ya que las esperanzas del club están depositadas en las gambetas, rapidez, asistencias, goles y entrega que Santino Andino puede ofrecer. Es por eso que le dieron un número a la altura de las circunstancias: la 10.
Además, publicaron un video del momento en el que el jugador mendocino estampó la firma en su contrato que mantiene un vínculo hasta el 2030 donde Godoy Cruz tomó protagonismo y deja en evidencia que Santino Andino no se olvida ni olvidará de sus raíces.
Es que en un momento se puede apreciar el termo del delantero que tiene imágenes suyas con la camiseta del Tomba y de la Selección argentina.
En su llegada a Grecia también manifestó: "Somos reconocidos por dejar todo en la cancha y eso es lo que prometo hacer", lo que encendió el entusiasmo de los hinchas del Panathinaikos.
El conjunto verde jugará este jueves contra el Ferencvaros por la Europa League, pero es muy difícil que el mendocino haga su estreno más allá que el equipo y Rafa Benítez lo necesitan. Es por eso que su debut se podrá realizar el domingo frente Atromitos, por la fecha 18 de la Super Liga de Grecia.