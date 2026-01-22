Santino Andino y una presentación especial en Grecia: qué número usará

Hoy se realizó todo el papeleo necesario para oficializarlo como nuevo jugador del Panathinaikos y en las redes sociales oficiales publicaron una serie de videos y fotografías dignas de un crack donde los hinchas le manifestaron los buenos deseos de cara a las competencias que se vienen dejando en claro que el conjunto verde va por todo.

Santino Andino - Panathinaikos

El ex Godoy Cruz será uno de los responsables de torcer el presente del Panathinaikos, que viene de caer por 4 a 0 frente al AEK y están en la quinta posición de la Super Liga de Grecia.

Se definió qué número utilizará Santino Andino

No se trata de una incorporación más para el conjunto griego ya que las esperanzas del club están depositadas en las gambetas, rapidez, asistencias, goles y entrega que Santino Andino puede ofrecer. Es por eso que le dieron un número a la altura de las circunstancias: la 10.

Además, publicaron un video del momento en el que el jugador mendocino estampó la firma en su contrato que mantiene un vínculo hasta el 2030 donde Godoy Cruz tomó protagonismo y deja en evidencia que Santino Andino no se olvida ni olvidará de sus raíces.

Es que en un momento se puede apreciar el termo del delantero que tiene imágenes suyas con la camiseta del Tomba y de la Selección argentina.

Santino Andino - Panathinaikos El termo de Santino Andino con imágenes del Tomba.

En su llegada a Grecia también manifestó: "Somos reconocidos por dejar todo en la cancha y eso es lo que prometo hacer", lo que encendió el entusiasmo de los hinchas del Panathinaikos.

El conjunto verde jugará este jueves contra el Ferencvaros por la Europa League, pero es muy difícil que el mendocino haga su estreno más allá que el equipo y Rafa Benítez lo necesitan. Es por eso que su debut se podrá realizar el domingo frente Atromitos, por la fecha 18 de la Super Liga de Grecia.