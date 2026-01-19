Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Mercado de pases

La pésima noticia que recibió Santino Andino ni bien llegó a Grecia

Panathinaikos recibió a Santino Andino pero no tuvo un buen día al margen de la llegada de su nueva joyita

Por UNO
Santino Andino intentará ayudar a Panathinaikos a salir del momento.

Santino Andino intentará ayudar a Panathinaikos a salir del momento.

La novela del verano en el mercado de pases terminó con Santino Andino en Grecia. El delantero dejó Godoy Cruz y tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo a sus 20 años. Ni bien puso un pie en el flamante destino, Chulu recibió una mala noticia en cuanto a su nuevo equipo.

Santino Andino viajó rumbo a Europa el sábado y cuando llegó a destino se enteró con una dura noticia de su equipo: Panathinaikos fue goleado por AEK en uno de los clásicos que tiene la liga de ese país y se sigue alejando de los primeros lugares en la tabla de posiciones.

aek panathinaikos

Por la fecha 17 de la Super Liga de Grecia, Panathinaikos perdió 4 a 0 ante uno de sus acérrimos rivales por culpa de una enorme actuación Luka Jovic, autor de todos los tantos de la victoria. La caída relega aún más al nuevo elenco de Chulu, quedando en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Con la gran victoria, AEK quedó como líder del torneo con 41 puntos, misma cifra que PAOK, aunque a ambos puede pasarlo Olympiakos (tiene 39 pero debe un partido). Levadiakos es la sorpresa del certamen, ocupando el cuarto puesto con 31 unidades, y luego aparece Panathinaikos con 25 unidades.

¿Cuándo podría debutar Santino Andino?

Si bien acaba de llegar, la pregunta que todos se hacen ahora es cuándo podrá tener su estreno Santino Andino en el fútbol griego. Panathinaikos jugará este jueves contra Ferencvaros por Europa League y ahí parece difícil que pueda darse su estreno, más allá de la urgencia del equipo.

La agenda seguirá con la fecha 18 de la Súper Liga de Grecia, el domingo contra Atromitos, partido en el que podría darse el bautismo oficial, si es que el DT Rafa Benítez lo considera.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas