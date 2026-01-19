La pésima noticia que recibió Santino Andino ni bien llegó a Grecia

Con la gran victoria, AEK quedó como líder del torneo con 41 puntos, misma cifra que PAOK, aunque a ambos puede pasarlo Olympiakos (tiene 39 pero debe un partido). Levadiakos es la sorpresa del certamen, ocupando el cuarto puesto con 31 unidades, y luego aparece Panathinaikos con 25 unidades.
¿Cuándo podría debutar Santino Andino?
Si bien acaba de llegar, la pregunta que todos se hacen ahora es cuándo podrá tener su estreno Santino Andino en el fútbol griego. Panathinaikos jugará este jueves contra Ferencvaros por Europa League y ahí parece difícil que pueda darse su estreno, más allá de la urgencia del equipo.
La agenda seguirá con la fecha 18 de la Súper Liga de Grecia, el domingo contra Atromitos, partido en el que podría darse el bautismo oficial, si es que el DT Rafa Benítez lo considera.