La pésima noticia que recibió Santino Andino ni bien llegó a Grecia

Santino Andino viajó rumbo a Europa el sábado y cuando llegó a destino se enteró con una dura noticia de su equipo: Panathinaikos fue goleado por AEK en uno de los clásicos que tiene la liga de ese país y se sigue alejando de los primeros lugares en la tabla de posiciones.

Por la fecha 17 de la Super Liga de Grecia, Panathinaikos perdió 4 a 0 ante uno de sus acérrimos rivales por culpa de una enorme actuación Luka Jovic, autor de todos los tantos de la victoria. La caída relega aún más al nuevo elenco de Chulu, quedando en el quinto lugar de la tabla de posiciones.