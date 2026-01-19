Tomás Bottari: "Tener la estrella en el escudo nos puso la piel de gallina"

En el inicio del 2026, Independiente Rivadavia le dio la primera alegría a su gente que, en gran proporción, se desplazó a a la vecina provincia a acompañar al último campeón de Copa Argentina. Tomás Bottari, uno de los estandartes del conjunto dirigido por Alfredo Berti, mostró solidez en el comienzo de un nuevo año y dejó sus sensaciones de defender los colores de la Lepra ahora con una estrella sobre el escudo.
Tomás Bottari está feliz de representar a Independiente Rivadavia
El volante central de la Lepra mostró que empezó con un buen nivel el año que tendrá por delante tres desafíos superadores en cuanto a la historia de la institución Azul. El ex Nueva Chicago se plantó con solidez en el mediocampo ante Estudiantes de Buenos Aires y dejó entrever el buen momento futbolístico que atraviesa. "Estoy feliz por el triunfo, por arrancar así en esta competencia que mucho nos dio. Tenemos la responsabilidad de defender el título porque somos el último campeón y creo que, en líneas generales, nos sentimos muy bien. Fue un partido muy bueno para ser el primero de todo el año post pretemporada. Todavía con los chicos nos estamos conociendo, es el primero que jugamos juntos con algunos de los chicos, y nos vamos con sensaciones muy positivas", expresó tras la victoria en el estadio La Pedrera.
Bottari compartió sector de la cancha con José Florentín, uno de los refuerzos de Independiente Rivadavia esta temporada. Respecto de la nueva configuración del mediocampo (ya sin Amarfil y Cardillo), Tomás manifestó: "José es un jugador de mucha jerarquía. Nos estamos conociendo y se está acoplando recién al grupo pero creo que lo está haciendo muy bien. Me siento cómodo jugando con él, creo que me va a ayudar en el medio y espero que a lo largo del año podamos conocernos y ganar muchas cosas juntos".
El progreso deTomás Bottari en el último año jugando en la Lepra ha sido exponencial. El ex Nueva Chicago fue de menor a mayor y hoy es una fija en el mediocampo de Independiente Rivadavia. Con garra y buena lectura de juego, el volante mostró lucidez y buen fútbol en el comienzo del 2026. En retrospectiva, el jugador reflexionó: "Estoy muy feliz en el club. Me siento cómodo y a gusto, la gente me brinda un cariño hermoso. Tengo que tratar de seguir por este camino, brindar todo en la cancha y vaciarme porque eso es lo que representa al hincha leproso. Si todos entendemos eso, y seguimos este camino, vamos a seguir ganando cosas importantes. Se nos viene un semestre lindo, con muchos partidos, y tenemos que estar todos bien, necesitamos de todos para seguir haciendo historia".
Finalmente, Bottari reveló las sensaciones de tener una estrella sobre el escudo, un logro arduamente obtenido fruto de un trabajo de todo el año y coronado en noviembre de 2025, en Córdoba, ante Argentinos Juniors. "Tener la estrella en el escudo es una cosa muy linda. Hoy cuando la vimos se nos puso la piel de gallina. Tenemos que tratar de defender esa copa que ganamos y seguir consiguiendo estrellas", sentenció.