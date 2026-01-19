Tomás Bottari: "Tener la estrella en el escudo nos puso la piel de gallina"

tomás bottari lepra Tomás Bottari mostró un buen nivel en el comienzo de año con Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Bottari compartió sector de la cancha con José Florentín, uno de los refuerzos de Independiente Rivadavia esta temporada. Respecto de la nueva configuración del mediocampo (ya sin Amarfil y Cardillo), Tomás manifestó: "José es un jugador de mucha jerarquía. Nos estamos conociendo y se está acoplando recién al grupo pero creo que lo está haciendo muy bien. Me siento cómodo jugando con él, creo que me va a ayudar en el medio y espero que a lo largo del año podamos conocernos y ganar muchas cosas juntos".

El progreso de Tomás Bottari en el último año jugando en la Lepra ha sido exponencial. El ex Nueva Chicago fue de menor a mayor y hoy es una fija en el mediocampo de Independiente Rivadavia. Con garra y buena lectura de juego, el volante mostró lucidez y buen fútbol en el comienzo del 2026. En retrospectiva, el jugador reflexionó: "Estoy muy feliz en el club. Me siento cómodo y a gusto, la gente me brinda un cariño hermoso. Tengo que tratar de seguir por este camino, brindar todo en la cancha y vaciarme porque eso es lo que representa al hincha leproso. Si todos entendemos eso, y seguimos este camino, vamos a seguir ganando cosas importantes. Se nos viene un semestre lindo, con muchos partidos, y tenemos que estar todos bien, necesitamos de todos para seguir haciendo historia".

Embed - Tomás Bottari está feliz de representar a Independiente Rivadavia

Finalmente, Bottari reveló las sensaciones de tener una estrella sobre el escudo, un logro arduamente obtenido fruto de un trabajo de todo el año y coronado en noviembre de 2025, en Córdoba, ante Argentinos Juniors. "Tener la estrella en el escudo es una cosa muy linda. Hoy cuando la vimos se nos puso la piel de gallina. Tenemos que tratar de defender esa copa que ganamos y seguir consiguiendo estrellas", sentenció.