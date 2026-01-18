Independiente Rivadavia vence 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires en el partido inaugural de Copa Argentina

independiente rivadavia 3 Independiente Rivadavia estrena estrella en Copa Argentina frente a Estudiantes de Buenos Aires. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

El partido

Con la compañía de su gente, Independiente Rivadavia saltó al campo de juego con la estrella bordada sobre el escudo y con la deferencia de Estudiantes de Caseros que le abrió camino en cancha con un pasillo de homenaje al campeón.

independiente rivadavia 5 Álex Arce marcó para Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

El encuentro tuvo un comienzo protagónico del equipo de Alfredo Berti. El ganador de la edición de Copa Argentina 2025 se plantó en campo rival y fue aproximándose cada vez más al arco de Facundo Vila.

Como primeros conceptos del 2026, el Azul del Parque tuvo interesantes intervenciones en los pies de Gonzalo Ríos - de regreso de Banfield-, en la conocida fortaleza de Elordi en el lateral izquierdo y en la seguridad en el mediocampo con la zaga Bottari-Florentín.

Con estos estandartes, a los 23 minutos apareció el siempre goleador de Independiente Rivadavia, Álex Arce, para poner en ventaja al campeón de la última edición. Un centro de Leonard Costa habilitó al oriundo de Carapeguá para que éste marcara en la red por primera vez en el año.

Estudiantes de Buenos Aires pareció despertar en el partido y comenzó a adelantarse en territorio leproso para buscar el empate. Así, un remate de media distancia de Correa agitó el arco de Bolcato para dar el primer aviso a la formación azul.

independiente rivadavia 2 Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título de Copa Argentina frente a Estudiantes de Buenos Aires. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Álex Arce dio la respuesta de Independiente Rivadavia al equipo de Juan Manuel Sara con un remate al palo derecho del arquero que, de no ser por la rapidez de respuesta de Facundo Vila, el balón se metía por segunda vez en el arco de conjunto de Caseros.