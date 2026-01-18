Verano y riesgos evitables: quemaduras de sol y ahogamientos, entre las consultas más frecuentes en el Notti

7 consultas en guardia por ahogamiento , con 3 admisiones hospitalarias

En el período 1 de noviembre de 2024 al 13 de enero de 2025, se contabilizaron:

2 consultas por ahogamiento

11 consultas por quemaduras solares, con 1 admisión hospitalaria

Las piletas un buen refugio para combatir el calor Las piletas son un espacio recreativo y educativo en verano, pero sin supervisión representan un riesgo para los niños.

En tanto, entre noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, las cifras vuelven a reflejar la presencia constante de estos riesgos:

2 admisiones por ahogamiento

Estos números confirman que las quemaduras por sol y los episodios de ahogamiento siguen siendo emergencias típicas del verano, con un impacto sostenido en la atención pediátrica.

Quemaduras solares: un daño que no es menor

Las quemaduras solares no deben subestimarse. La exposición prolongada al sol, especialmente en horarios de mayor radiación, sin el uso adecuado de protector solar, puede provocar lesiones dolorosas que en algunos casos requieren internación. Niños y niñas son particularmente vulnerables a este tipo de daño.

Ahogamientos: un riesgo silencioso y grave

Los ahogamientos continúan siendo una de las emergencias más severas del período estival. Pueden ocurrir en piletas domiciliarias, clubes, ríos o acequias, y muchas veces se producen en pocos segundos. La falta de supervisión constante de los adultos es uno de los factores más frecuentes asociados a estos casos.

Notti médicos 4.jpg Médicos del Notti asisten en la guardia problemáticas frecuentes del verano, como son las quemaduras y casos de ahogamiento. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Prevención: la clave para un verano seguro

Desde el Hospital Notti insisten en que la mayoría de estas situaciones pueden evitarse con medidas simples: