El Hospital Humberto Notti es uno de los centros pediátricos de referencia del oeste argentino y en Mendoza es palabra autorizada a la hora de registrar la situación epidemiológica de las problemáticas más frecuentes del verano en niños. En esta época del año, las quemaduras solares y los ahogamientos se encuentran entre los motivos de consulta más recurrentes. Y se trata de situaciones totalmente prevenibles con pantallas solares de alta protección y el cuidado de los chicos en las piletas y espejos de agua.
Verano y riesgos evitables: quemaduras de sol y ahogamientos, entre las consultas más frecuentes en el Notti
Entre noviembre del 2025 y lo que va de enero hubo 17 consultas por guardia de quemaduras de sol. En 2025 hubo 11. Los ahogamientos son de menor frecuencia
Los registros del hospital muestran que cada verano vuelven a ocupar un lugar destacado en la atención de urgencias.
Datos que alertan
Durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 13 de enero de 2024, se registraron:
- 7 consultas en guardia por ahogamiento, con 3 admisiones hospitalarias
- 14 consultas por quemaduras solares
En el período 1 de noviembre de 2024 al 13 de enero de 2025, se contabilizaron:
- 2 consultas por ahogamiento
- 11 consultas por quemaduras solares, con 1 admisión hospitalaria
En tanto, entre noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, las cifras vuelven a reflejar la presencia constante de estos riesgos:
- 2 admisiones por ahogamiento
- 1 admisión por quemadura solar
- 2 consultas en guardia por ahogamiento
- 17 consultas por quemaduras solares
Estos números confirman que las quemaduras por sol y los episodios de ahogamiento siguen siendo emergencias típicas del verano, con un impacto sostenido en la atención pediátrica.
Quemaduras solares: un daño que no es menor
Las quemaduras solares no deben subestimarse. La exposición prolongada al sol, especialmente en horarios de mayor radiación, sin el uso adecuado de protector solar, puede provocar lesiones dolorosas que en algunos casos requieren internación. Niños y niñas son particularmente vulnerables a este tipo de daño.
Ahogamientos: un riesgo silencioso y grave
Los ahogamientos continúan siendo una de las emergencias más severas del período estival. Pueden ocurrir en piletas domiciliarias, clubes, ríos o acequias, y muchas veces se producen en pocos segundos. La falta de supervisión constante de los adultos es uno de los factores más frecuentes asociados a estos casos.
Prevención: la clave para un verano seguro
Desde el Hospital Notti insisten en que la mayoría de estas situaciones pueden evitarse con medidas simples:
- Uso adecuado y frecuente de protector solar
- Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17
- Hidratación permanente
- Supervisión continua de niños y niñas en el agua
- Colocación de cercos, alarmas y elementos de seguridad en piscinas