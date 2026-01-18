Inicio Sociedad quemaduras
Prevención

Verano y riesgos evitables: quemaduras de sol y ahogamientos, entre las consultas más frecuentes en el Notti

Entre noviembre del 2025 y lo que va de enero hubo 17 consultas por guardia de quemaduras de sol. En 2025 hubo 11. Los ahogamientos son de menor frecuencia

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Médicos del Notti asisten a los niños en las problemáticas del verano. La más recurrente: las quemaduras por exposición al sol.
Médicos del Notti asisten a los niños en las problemáticas del verano. La más recurrente: las quemaduras por exposición al sol.Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

El Hospital Humberto Notti es uno de los centros pediátricos de referencia del oeste argentino y en Mendoza es palabra autorizada a la hora de registrar la situación epidemiológica de las problemáticas más frecuentes del verano en niños. En esta época del año, las quemaduras solares y los ahogamientos se encuentran entre los motivos de consulta más recurrentes. Y se trata de situaciones totalmente prevenibles con pantallas solares de alta protección y el cuidado de los chicos en las piletas y espejos de agua.

Los registros del hospital muestran que cada verano vuelven a ocupar un lugar destacado en la atención de urgencias.

Datos que alertan

Durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 13 de enero de 2024, se registraron:

  • 7 consultas en guardia por ahogamiento, con 3 admisiones hospitalarias
  • 14 consultas por quemaduras solares

En el período 1 de noviembre de 2024 al 13 de enero de 2025, se contabilizaron:

  • 2 consultas por ahogamiento
  • 11 consultas por quemaduras solares, con 1 admisión hospitalaria
Las piletas un buen refugio para combatir el calor
Las piletas son un espacio recreativo y educativo en verano, pero sin supervisión representan un riesgo para los niños.

Las piletas son un espacio recreativo y educativo en verano, pero sin supervisión representan un riesgo para los niños.

En tanto, entre noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, las cifras vuelven a reflejar la presencia constante de estos riesgos:

  • 2 admisiones por ahogamiento
  • 1 admisión por quemadura solar
  • 2 consultas en guardia por ahogamiento
  • 17 consultas por quemaduras solares

Estos números confirman que las quemaduras por sol y los episodios de ahogamiento siguen siendo emergencias típicas del verano, con un impacto sostenido en la atención pediátrica.

Quemaduras solares: un daño que no es menor

Las quemaduras solares no deben subestimarse. La exposición prolongada al sol, especialmente en horarios de mayor radiación, sin el uso adecuado de protector solar, puede provocar lesiones dolorosas que en algunos casos requieren internación. Niños y niñas son particularmente vulnerables a este tipo de daño.

Ahogamientos: un riesgo silencioso y grave

Los ahogamientos continúan siendo una de las emergencias más severas del período estival. Pueden ocurrir en piletas domiciliarias, clubes, ríos o acequias, y muchas veces se producen en pocos segundos. La falta de supervisión constante de los adultos es uno de los factores más frecuentes asociados a estos casos.

Notti médicos 4.jpg
Médicos del Notti asisten en la guardia problemáticas frecuentes del verano, como son las quemaduras y casos de ahogamiento.

Médicos del Notti asisten en la guardia problemáticas frecuentes del verano, como son las quemaduras y casos de ahogamiento.

Prevención: la clave para un verano seguro

Desde el Hospital Notti insisten en que la mayoría de estas situaciones pueden evitarse con medidas simples:

  • Uso adecuado y frecuente de protector solar
  • Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17
  • Hidratación permanente
  • Supervisión continua de niños y niñas en el agua
  • Colocación de cercos, alarmas y elementos de seguridad en piscinas

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar