El animal print es un estampado de moda que imita los patrones naturales de la piel, pelaje o escamas de animales salvajes, usándose en ropa, accesorios y decoración para un toque audaz y exótico. Si bien el leopardo siempre fue el principal de todos, lo cierto es que esto podría cambiar en apenas poco tiempo.
Adiós al leopardo tradicional: el estampado animal print que será tendencia en 2026
El animal print sigue evolucionando, y el leopardo tradicional puede ser reemplazado por otra piel cuyo uso es tendencia
Sucede que hay una tendencia que ha comenzado a imponerse en el mundo de la moda, y que ha sido aceptada tanto por diseñadores como por celebridades.
Estampado bambi, la tendencia que destaca en el uso del animal print
El estampado Bambi, también conocido como deer print, es la nueva tendencia de animal print para 2026, caracterizado por manchas blancas sobre una base marrón cálida, ofreciendo una alternativa más suave y natural al leopardo.
En concreto, este diseño es más sutil, orgánico y nostálgico que otros animal prints, alejándose de lo salvaje para buscar una elegancia mucho más etérea y delicada.
Impulsada por TikTok y las pasarelas, esta tendencia se posiciona como una evolución del animal print tradicional, alineándose con el minimalismo y la naturaleza.
Al igual que sucede con la piel del leopardo, el estampado bambi se adapta a prendas exteriores (abrigos, cazadoras), faldas, vestidos, blusas y accesorios (bolsos, cinturones, zapatos), e incluso al maquillaje.
El origen del animal print
El animal print, tal y como se lo conoce, ha evolucionado marcada y notablemente, pero lo cierto es que sus orígenes se remontan a la prehistoria, cuando se usaban pieles animales para abrigo y como símbolo de poder y estatus, extendiéndose luego a civilizaciones antiguas como Egipto y Roma.
En la era moderna, este tipo de vestimenta fue impulsada por Christian Dior en 1947, popularizada por estrellas de cine como Marilyn Monroe y Brigitte Bardot en los 50s y 60s.
Al día de hoy, este es un estilo clásico, básico y renovado, adaptado a todos los estilos y producido sintéticamente, reflejando un compromiso ético sin perder su esencia.