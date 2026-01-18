Adiós al leopardo tradicional: el estampado animal print que será tendencia en 2026

En concreto, este diseño es más sutil, orgánico y nostálgico que otros animal prints, alejándose de lo salvaje para buscar una elegancia mucho más etérea y delicada.

Impulsada por TikTok y las pasarelas, esta tendencia se posiciona como una evolución del animal print tradicional, alineándose con el minimalismo y la naturaleza.

animal print, tendencia El estampado de ciervo promete ser tendencia en el 2026.

Al igual que sucede con la piel del leopardo, el estampado bambi se adapta a prendas exteriores (abrigos, cazadoras), faldas, vestidos, blusas y accesorios (bolsos, cinturones, zapatos), e incluso al maquillaje.

El origen del animal print

El animal print, tal y como se lo conoce, ha evolucionado marcada y notablemente, pero lo cierto es que sus orígenes se remontan a la prehistoria, cuando se usaban pieles animales para abrigo y como símbolo de poder y estatus, extendiéndose luego a civilizaciones antiguas como Egipto y Roma.

En la era moderna, este tipo de vestimenta fue impulsada por Christian Dior en 1947, popularizada por estrellas de cine como Marilyn Monroe y Brigitte Bardot en los 50s y 60s.

Al día de hoy, este es un estilo clásico, básico y renovado, adaptado a todos los estilos y producido sintéticamente, reflejando un compromiso ético sin perder su esencia.