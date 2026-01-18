04 - 12 - 20 - 22 - 29 - 38

brinco sorteo.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1337 del domingo 18 de enero.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 18 de enero

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $180.000.000,00

TRADICIONAL 2º premio, 3 ganadores $1.832.258,57

TRADICIONAL 3º premio, 259 ganadores $7.003,61

TRADICIONAL 4º premio, 4.242 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 4 ganadores $6.868.813,69

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21