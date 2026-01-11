01 - 05 - 07 - 15 - 21 - 23

brinco numeros mas salen inteligencia artificial.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1336 del domingo 11 de enero.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 11 de enero

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $180.000.000,00

TRADICIONAL 2º premio, 4 ganadores $1.401.454,25

TRADICIONAL 3º premio, 298 ganadores $6.207,78

TRADICIONAL 4º premio, 4.454 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 2 ganadores $14.010.145,08

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21