18 - 20 - 22 - 29 - 31 - 32

Brinco Brinco: los resultados del sorteo 1335 del domingo 4 de enero.

TRADICIONAL 1º premio, 1 GANADOR $211.815.228,20

TRADICIONAL 2º premio, 10 ganadores $579.746,53

TRADICIONAL 3º premio, 428 ganadores $4.470,01

TRADICIONAL 4º premio, 6.094 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 4 ganadores $7.244.557,79

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21