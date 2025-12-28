12 - 18 - 23 - 35 - 37 - 38

brinco numeros mas salen inteligencia artificial.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre.

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $172.040.540,78

TRADICIONAL 2º premio, 7 ganadores $705.962,39

TRADICIONAL 3º premio, 427 ganadores $3.819,14

TRADICIONAL 4º premio, 5.820 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 6 ganadores $4.116.821,76

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21