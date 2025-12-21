18 - 22 - 23 - 30 - 36 - 37

brinco sorteo.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 21 de diciembre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $150.000.000,00

TRADICIONAL 2º premio, 5 ganadores $1.034.286,03

TRADICIONAL 3º premio, 355 ganadores $4.807,24

TRADICIONAL 4º premio, 5.550 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 2 ganadores $12.924.518,76

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21