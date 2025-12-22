Tiene solución: cómo parchar una pileta de lona en minutos con un truco

Paso a paso: cómo arreglar la pileta de lona gracias a un truco
Para arreglar la pileta pelopincho con un tajo o agujero, puedes recurrir a un truco. A continuación te dejo el video del procedimiento para que puedas seguirlo mucho mejor. Vas a necesitar una membrana autoadhesiva que se consigue en las ferreterías y membrana líquida para techos.
- Lo primero y principal es conseguir los materiales para arreglar la pileta. Una vez que tengas todo, asegúrate de que la pileta no se siga rajando por la presión del agua, lo ideal es detectar el agujero antes de llenarla.
- Pega la membrana en la parte rota de la pileta. Tiene que ser un poco más grande que el tajo.
- Con un pincel, pasa la pintura o membrana líquida de techos por encima del parche. Espera a que se seque bien.
Cómo puedo mantener la pileta limpia durante todo el verano
Las piletas de lona son una opción práctica, desmontable y de fácil armado para el verano. Cuidar, limpiar y mantener la pileta de lona impecable no es una mera cuestión estética. La pileta está en constante exposición al sol, el cloro, la tierra, las tormentas, la mugre en general y los bichos.
Con algunos consejos y recomendaciones puedes mantener la pileta de lona siempre limpia y con agua clara. No hacen falta productos raros ni trucos complicados, mientras la pileta tenga la proporción correcta de cloro, las paredes limpias y el suelo libre de grasa, el agua puede durar toda la temporada.
- Antes de realizar una limpieza de la pileta de lona, revisa el agua y la estructura general. Busca roturas, grietas y chequea el pH del agua.
- Elimina los residuos visibles del agua de la pileta, como bichos, hojas y tierra. Para residuos grandes puedes recurrir a un tratamiento químico del agua.
- Limpia las paredes de la pileta con un cepillo para remover la grasa y coloca una pelota de tenis para absorberla. Puedes usar una mezcla de agua y vinagre para limpiar las paredes de la pileta.
- Tapa la pileta con una lona cuando no la uses, para que el agua se mantenga más limpia durante los meses de verano.
- Cuando termine el verano, guarda la pileta de lona bien doblada y seca. La humedad puede generar hongos, la pileta se puede pudrir y los caños se pueden oxidar.