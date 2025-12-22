Tiene solución: cómo parchar una pileta de lona en minutos con un truco

pileta de lona Las piletas re pueden romper por desgaste, roce o por estar en contacto con algo filoso.

Paso a paso: cómo arreglar la pileta de lona gracias a un truco

Para arreglar la pileta pelopincho con un tajo o agujero, puedes recurrir a un truco. A continuación te dejo el video del procedimiento para que puedas seguirlo mucho mejor. Vas a necesitar una membrana autoadhesiva que se consigue en las ferreterías y membrana líquida para techos.

Embed - Salva tu pileta de lona! no la tirés todavía sirve!! Tutorial Reparación Baratita

Lo primero y principal es conseguir los materiales para arreglar la pileta. Una vez que tengas todo, asegúrate de que la pileta no se siga rajando por la presión del agua, lo ideal es detectar el agujero antes de llenarla. Pega la membrana en la parte rota de la pileta. Tiene que ser un poco más grande que el tajo. Con un pincel, pasa la pintura o membrana líquida de techos por encima del parche. Espera a que se seque bien.

Cómo puedo mantener la pileta limpia durante todo el verano

Las piletas de lona son una opción práctica, desmontable y de fácil armado para el verano. Cuidar, limpiar y mantener la pileta de lona impecable no es una mera cuestión estética. La pileta está en constante exposición al sol, el cloro, la tierra, las tormentas, la mugre en general y los bichos.