Colocar una media de nailon en la pileta: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Justamente, este truco casero reduce la carga de suciedad que llega al filtro, prolongando su vida útil y disminuyendo la frecuencia de limpieza o reemplazo. Al filtrar más, el filtro principal se ensucia menos, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Como se dijo antes, el truco casero de la media de nailon contribuye a una mayor claridad y calidad del agua, haciendo que se vea más cristalina.

medias, limpieza Las medias de nailon pueden ser efectivas dentro de la limpieza del hogar.

El nailon, al igual que el spandex, es un material no absorbente y resistente, ideal para uso en agua, a diferencia de telas como el algodón que no deben utilizarse.

Es importante que no confundas las medias de nailon de limpieza con las de compresión para la salud, ya que los beneficios pueden ser diferentes.

Cómo realizar este truco casero

Se coloca una media de nailon (o una "media sombra" específica para piscinas) sobre la boca del skimmer, o directamente en la canasta de la bomba.

Si decides colocarla en la bomba de la pileta, esta succionará el agua a través de la media, reteniendo las partículas más pequeñas y mejorando la limpieza. ¿Estás listo para intentarlo?