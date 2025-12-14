02 - 05 - 10 - 21 - 27 - 29

brinco numeros mas salen inteligencia artificial 3.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 14 de diciembre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $150.000.000,00

TRADICIONAL 2º premio, 5 ganadores $994.646,13

TRADICIONAL 3º premio, 230 ganadores $7.135,50

TRADICIONAL 4º premio, 4.412 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 10 ganadores $2.485.835,08

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21