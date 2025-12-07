06 - 11 - 17 - 25 - 30 - 39

Brinco Brinco: los resultados del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 7 de diciembre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $150.000.000,00

TRADICIONAL 2º premio, 17 ganadores $291.437,84

TRADICIONAL 3º premio, 658 ganadores $2.484,75

TRADICIONAL 4º premio, 8.238 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 11 ganadores $2.251.313,04

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21