El Brinco realizó este domingo 7 de diciembre de 2025 el sorteo 1330, manteniendo expectantes a millones de argentinos que van en búsqueda de un sueño. Por eso, a continuación te contamos los resultados del sorteo de este entretenido juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Brinco: los resultados del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
TRADICIONAL
- 03 - 08 - 09 - 11 - 21 - 23
BRINCO JUNIOR
- 06 - 11 - 17 - 25 - 30 - 39
Brinco: ganadores del sorteo del domingo 7 de diciembre
TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $150.000.000,00
TRADICIONAL 2º premio, 17 ganadores $291.437,84
TRADICIONAL 3º premio, 658 ganadores $2.484,75
TRADICIONAL 4º premio, 8.238 ganadores $1.000,00
BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 11 ganadores $2.251.313,04
¿Cómo jugar al Brinco?
El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21
- El apostador del Brinco elige al azar 6 (seis) números sobre un universo de 40 (cuarenta) que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. El valor de la apuesta es de $200
- En el Brinco existen 4 (cuatro) categorías de premios sujetas a la concordancia de las 6 extracciones del sorteo. Es decir que obtendrán premios aquellos cupones que hayan acertado 6, 5, 4, y 3 aciertos, los premios no son acumulativos entre sí. En caso de no registrarse ganadores con 6 (seis) y 5 (cinco) aciertos, el pozo pasa a integrar el próximo 1º (primer) premio
- El Brinco Junior es un sorteo adicional con un único premio de $10.000.000 (10 millones) que sólo se obtendría con seis (6) aciertos, no acumulable en caso de no haber ganadores. No tiene costo para el apostador.