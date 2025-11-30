Brinco: los resultados del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre.

00 - 03 - 07 - 15 - 25 - 35

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 30 de noviembre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $150.000.000,00

TRADICIONAL 2º premio, 7 ganadores $699.652,13

TRADICIONAL 3º premio, 331 ganadores $4.882,77

TRADICIONAL 4º premio, 5.044 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 13 ganadores $1.883.087,75

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21