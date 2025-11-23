00 - 09 - 10 - 33 - 37 - 38

brinco numeros mas salen inteligencia artificial.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1329 del domingo 23 de noviembre.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 23 de noviembre

TRADICIONAL 1º premio, 1 GANADOR $150.000.000,00

TRADICIONAL 2º premio, 12 ganadores $414.376,13

TRADICIONAL 3º premio, 331 ganadores $4.957,49

TRADICIONAL 4º premio, 4.614 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 1 ganador $24.854.766,57

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21