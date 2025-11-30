Cómo eliminar a los mosquitos de la habitación usando un gramo de levadura: trampa casera efectiva

Justamente, los mosquitos van a ser atraídos a esta trampa por el dióxido de carbono producido por la mezcla, y quedarán atrapados sin poder salir.

La levadura provoca un efecto ambivalente en los mosquitos: puede atraerlos y ser una fuente de nutrición, pero también puede ser utilizada como insecticida. Sucede que la ingestión de ciertos tipos de levaduras puede ser letal para los mosquitos.

mosquitos Ante esta mezcla, los mosquitos se verán atraídos por el dióxido de carbono.

Ya lo sabes, si quieres eliminar a los mosquitos de la habitación, será mejor que recurras a esta trampa casera, económica y efectiva, con la levadura como uno de los ingredientes principales.

Paso a paso: cómo realizar esta trampa casera