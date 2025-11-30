Cómo eliminar a los mosquitos de la habitación usando un gramo de levadura: trampa casera efectiva

Los mosquitos son una de las plagas más presentes en los distintos hogares, y son muchas las personas que prefieren distintos elementos caseros para eliminarlas. Uno de estos es la levadura, que puede ser integrada en una trampa casera perfecta.
Muchas son las personas que a estas alturas del año comienzan a quejarse por la presencia de los mosquitos en la habitación, que generalmente se da por el calor corporal humano y el dióxido de carbono que exhalamos.
Cómo eliminar a los mosquitos de la habitación con un poco de levadura
Para eliminar mosquitos de una habitación con levadura, crea una trampa casera cortando una botella de plástico a la mitad, mezclando agua tibia, azúcar y levadura en la base.
Justamente, los mosquitos van a ser atraídos a esta trampa por el dióxido de carbono producido por la mezcla, y quedarán atrapados sin poder salir.
La levadura provoca un efecto ambivalente en los mosquitos: puede atraerlos y ser una fuente de nutrición, pero también puede ser utilizada como insecticida. Sucede que la ingestión de ciertos tipos de levaduras puede ser letal para los mosquitos.
Ya lo sabes, si quieres eliminar a los mosquitos de la habitación, será mejor que recurras a esta trampa casera, económica y efectiva, con la levadura como uno de los ingredientes principales.
Paso a paso: cómo realizar esta trampa casera
- Prepara la botella: corta una botella de plástico de 2 litros por la mitad.
- Haz la mezcla: en la parte inferior, mezcla 200 ml de agua tibia, 50 g de azúcar y 1 gramo de levadura.
- Ensambla la trampa: coloca la parte superior de la botella (la del cuello) boca abajo, como un embudo, dentro de la base.
- Cubre la trampa: envuelve la parte de abajo con una bolsa oscura o papel, dejando solo el pico del embudo al descubierto. Esto mantiene a los mosquitos en la oscuridad y concentra el olor.