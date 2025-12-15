Helecho macho: la planta que todos tienen en casa y era oro para la salud con su uso medicinal

El helecho macho, conocido científicamente como Dryopteris filix-mas y perteneciente a la familia Dryopteridaceae, es una de las plantas más antiguas y difundidas del mundo. Presente en jardines, patios e incluso interiores de casa, esta especie ornamental guarda una historia medicinal que pocos conocen y que fue valorada durante siglos por distintas culturas.
Aunque hoy se lo asocia principalmente a la decoración, el helecho macho fue utilizado tradicionalmente por sus propiedades medicinales, al punto de ser considerado un verdadero “oro vegetal” para la salud en la medicina popular.
Antiguamente, dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" el helecho macho tiene un lugar asegurado.
Helecho macho: la planta que todos tienen en casa y es oro para la salud
La parte de la planta que concentra sus principios activos es el rizoma, una estructura subterránea gruesa y carnosa. El interés medicinal de esta planta se debe a la presencia de compuestos activos como:
- Ácido flavaspídico: interfiere con la captación de bilirrubina en el hígado
- Filicina: expulsa parasitos intestinales
- Aspidina: analgésico y antiinflamatorio
- Aspidinol: purgante
Estas sustancias explican sus efectos biológicos, pero también son la razón por la cual su uso requiere extrema precaución. Históricamente, el helecho macho fue empleado como antihelmíntico, es decir, para la expulsión de parásitos intestinales. En la medicina tradicional también se lo mencionaba en aplicaciones externas para afecciones cutáneas como la psoriasis.
Uso tradicional del helecho
Si se busca expulsar parásitos, se prepara una infusión concentrada a base de rizoma y se consumía en ayunas, seguida de un purgante. Para la psoriasis, se realizaba una infusión que luego se aplicaba de forma externa sobre la piel afectada con ayuda de un algodón.
El helecho macho presenta toxicidad media, lo que significa que un uso incorrecto puede provocar efectos adversos graves. Por ende:
- No debe utilizarse en mujeres embarazadas
- Está contraindicado en personas con enfermedades cardiovasculares
- Su consumo sin control puede resultar peligroso
Si bien el helecho tiene un pasado medicinal relevante, hoy se lo valora principalmente como planta ornamental.