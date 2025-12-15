Helecho macho: la planta que todos tienen en casa y era oro para la salud con su uso medicinal

helecho macho (1) Es originaria del sudeste asiático.

Helecho macho: la planta que todos tienen en casa y es oro para la salud

La parte de la planta que concentra sus principios activos es el rizoma, una estructura subterránea gruesa y carnosa. El interés medicinal de esta planta se debe a la presencia de compuestos activos como:

Ácido flavaspídico: interfiere con la captación de bilirrubina en el hígado

Filicina: expulsa parasitos intestinales

Aspidina: analgésico y antiinflamatorio

Aspidinol: purgante

Estas sustancias explican sus efectos biológicos, pero también son la razón por la cual su uso requiere extrema precaución. Históricamente, el helecho macho fue empleado como antihelmíntico, es decir, para la expulsión de parásitos intestinales. En la medicina tradicional también se lo mencionaba en aplicaciones externas para afecciones cutáneas como la psoriasis.

helecho macho (2) Los curanderos tradicionales lo usan como medicina, pero actualmente es una planta muy venenosa.

Uso tradicional del helecho

Si se busca expulsar parásitos, se prepara una infusión concentrada a base de rizoma y se consumía en ayunas, seguida de un purgante. Para la psoriasis, se realizaba una infusión que luego se aplicaba de forma externa sobre la piel afectada con ayuda de un algodón.

El helecho macho presenta toxicidad media, lo que significa que un uso incorrecto puede provocar efectos adversos graves. Por ende:

No debe utilizarse en mujeres embarazadas

Está contraindicado en personas con enfermedades cardiovasculares

Su consumo sin control puede resultar peligroso

Si bien el helecho tiene un pasado medicinal relevante, hoy se lo valora principalmente como planta ornamental.