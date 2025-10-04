La planta sanadora que regenera tu hígado, trata los cálculos renales y pocos la conocen

_planta danadora cardo mariano (2) El Cardo Mariano es una planta sanadora con beneficios comprobados para el hígado, la digestión, el sistema urinario y la salud en general.

De esta planta se aprovechan especialmente las semillas, donde se concentran los principios activos que hacen del Cardo Mariano un aliado natural para la salud.

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como la planta de Cardo Mariano puede convertirse en un aliado natural para la salud.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, esta planta tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. En este sentido, su consumo controlado tiene una serie de usos medicinales comprobados en la medicina tradicional. Las semillas de esta especie son las más valoradas, por eso sus beneficios abarcan:

Gracias a su seguridad, ausencia de toxicidad y amplia disponibilidad en el mercado, se ha convertido en uno de los remedios naturales más utilizados en el mundo.

Beneficios digestivo y aperitivo: favorece la digestión y estimula el apetito.

Ayuda al tratamiento de la cirrosis y enfermedades hepáticas porque protege y regenera las células del hígado.

Insuficiencias biliares: ayuda a mejorar la producción y secreción de bilis.

Mala digestión: alivia la pesadez estomacal y los gases.

Hemorragias: se recomienda en casos de sangrados nasales, digestivos y vaginales.

Cistitis: favorece la salud del sistema urinario.

Gripe y alergias: fortalece las defensas y calma reacciones alérgicas.

Dolores de cabeza intensos: utilizado como analgésico natural.

Cálculos renales y vesiculares: contribuye a prevenir y aliviar molestias relacionadas con piedras en riñones y vesícula.

Una de las grandes ventajas de esta planta es que no presenta toxicidad. Esto la convierte en una opción segura dentro de la medicina natural, siempre que se consuma en las dosis recomendadas.

Formas de consumo tradicional

El uso más común del Cardo Mariano es en cápsulas o comprimidos, ya que al prepararlo en infusiones pierde buena parte de sus propiedades. En herboristerías y farmacias naturales es posible encontrar suplementos de alta concentración estandarizados en silimarina.