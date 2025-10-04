Cómo usar la planta de aloe vera para eliminar las ojeras y aclarar la mirada

Para eliminar las ojeras con aloe vera, aplica una capa fina de gel puro sobre la zona debajo de los ojos, masajea suavemente con movimientos circulares y deja actuar durante 10-15 minutos.

Fabricar el gel mencionado es muy fácil, ya que se hace con las hojas de la planta. Todo lo que tienes que realizar es cortar una de ellas y extraer el gel transparente de su interior.

Luego, lava la hoja de aloe vera para eliminar las toxinas y los residuos, para entonces aplicar el líquido sobre la zona de las ojeras. Como se dijo antes, los movimientos deben ser suaves y circulares.

La aplicación regular del gel de aloe vera puede generar resultados visibles en pocas semanas, por lo que lo recomendable es ser constante. Antes de usar el gel, realiza una prueba en otra parte del cuerpo para descartar posibles alergias.

planta-aloe-vera-piel-belleza La planta de aloe vera tiene miles de beneficios para la piel.

Otra opción, aunque menos mencionada, es usar cubos de hielo de aloe vera, aplicándolos sobre la piel limpia y seca durante unos segundos. Puedes conseguir estos ingredientes en algún lugar o prepararlos tú mismo en la comodidad de tu casa.

Consejos para prevenir las ojeras