Ni petunias ni margaritas: la planta que florece toda la primavera y transforma tu jardín en un cuadro de van Gogh

Resultan llamativas por sus hermosas y delicadas flores de distintos colores: rosa, blanco, azul, morado, naranja cobrizo, a menudo con una aureola blanca en el centro. Sus inflorescencias asoman sobre frondas hojas de forma triangular.

cineraria Las cinerarias son de la familia de las asteráceas. Imagen: Pexels.

De hecho, su atractiva belleza fue la inspiración de Vincent van Gogh, en su obra "Cineraria en una maceta" pintada en 1886 en París. Actualmente, la pintura se puede apreciar en el Museo Van Gogh y en otros museos en línea.

Cuidados de la planta

Si colocas esta planta en un sitio muy caluroso, las flores se abrirán y se marchitarán enseguida. En el caso de encontrar un lugar fresco, como un porche resguardado del sol de verano o los fríos invernales, su floración se alarga durante dos meses aproximadamente.

Es importante poner atención a los riegos, ya que una falta de agua prolongada marchita las hojas y provoca la caída de los capullos en flor. Lo ideal es regar la planta una o dos veces por semana, o cuando la capa superior del sustrato esté seca. Riega directamente al pie, no sobre las flores si quieres prevenir la pudrición.

flores cineraria Esta planta se puede cultivar en maceta o directamente en el sustrato del jardín. Imagen: Freepik.

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones, esta planta tendrá un crecimiento óptimo y embellecerá el jardín con sus flores en primavera.