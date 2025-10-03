Ni petunias ni margaritas: la planta que florece toda la primavera y transforma tu jardín en un cuadro de van Gogh

Quienes quieren asesorarse y averiguar cuáles son las plantas que regalan una hermosa floración en la época primaveral, pueden guiarse con este artículo. A continuación, exploramos una especie que tiene flores similares a las margaritas, es fácil de mantener y deslumbra con sus intensos colores.
La Cineraria, conocida con el nombre científico de Pericallis x hybrida, es una planta perteneciente a la familia de las asteráceas, nativa del sur de África. Sin embargo, con el paso de los años se ha extendido a múltiples regiones del mundo.
Resultan llamativas por sus hermosas y delicadas flores de distintos colores: rosa, blanco, azul, morado, naranja cobrizo, a menudo con una aureola blanca en el centro. Sus inflorescencias asoman sobre frondas hojas de forma triangular.
De hecho, su atractiva belleza fue la inspiración de Vincent van Gogh, en su obra "Cineraria en una maceta" pintada en 1886 en París. Actualmente, la pintura se puede apreciar en el Museo Van Gogh y en otros museos en línea.
Si colocas esta planta en un sitio muy caluroso, las flores se abrirán y se marchitarán enseguida. En el caso de encontrar un lugar fresco, como un porche resguardado del sol de verano o los fríos invernales, su floración se alarga durante dos meses aproximadamente.
Es importante poner atención a los riegos, ya que una falta de agua prolongada marchita las hojas y provoca la caída de los capullos en flor. Lo ideal es regar la planta una o dos veces por semana, o cuando la capa superior del sustrato esté seca. Riega directamente al pie, no sobre las flores si quieres prevenir la pudrición.
Teniendo en cuenta todas las recomendaciones, esta planta tendrá un crecimiento óptimo y embellecerá el jardín con sus flores en primavera.